Fuera de Gran Hermano, Virginia explotó contra Furia y se peleó con Alfa

La reciente emisión especial de " Gran Hermano : La Noche de los Ex" en Telefe, conducida por Robertito Funes Ugarte, estuvo cargada de momentos tensos y confrontaciones. Sin una gala de eliminación programada, los jugadores actuales disfrutaron de su cena de nominados, mientras que afuera, los ex participantes Walter 'Alfa' Santiago y Virginia Demo protagonizaron un encendido cruce a raíz de las actitudes de Juliana 'Furia' Scaglione dentro de la casa.

La fricción comenzó cuando Virginia Demo respondió a los comentarios de Alfa Santiago, quien había defendido a Furia Scaglione. Demo, visiblemente molesta, replicó: "Alfa dice que lo agredí. Resulta que yo te agredo y Furia no agrede ¡esto es divino! Yo nunca dije que era perfecta, por supuesto que me equivoco. He dicho tres o cuatro veces cosas que no debería decir, pero Furia las dice por día". Esta declaración fue un claro reflejo del desacuerdo entre los ex participantes sobre las actitudes dentro de la casa.