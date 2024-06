Gran Hermano: Furia espera el mano a mano con Martín

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gran Hermano (@granhermanoar)

Furia, la gran favorita del público, espera un mano a mano con Martín y fue la encargada de hacer una fuerte campaña contra el jugador que de irse desarmaría el grupo “Los Bros”, el más consolidado desde que comenzó el reality.

De qué manera Furia amenazó a los Bros en Gran Hermano a horas de la gala

Gran Hermano está atravesando las últimas semanas de competencia y los participantes saben que les queda poco tiempo para mostrar todas sus cartas en el juego. En medio del clima de tensión por la enemistad que se desató entre los concursantes, Furia se cruzó con el grupo conocido como los Bros y les hizo una feroz amenaza.

Todo comenzó con el ingreso de la novia de Martín Ku y algunos de los gestos de su pareja generaron malestar en Juliana Scaglione, que se lo hizo saber. Luego de que el participante conocido como El Chino le respondiera las feroces acusaciones en contra de María del Rosario, la doble de riesgo lo eligió como su próxima víctima para eliminarlo de la casa.

A pesar de que su objetivo es Martín, Furia fue en contra del grupo, insultando a Nico y Bautista, que hasta ahora, era uno de los más cercanos a la participante. Durante el viernes, la transmisión de una plataforma, que muestra durante las 24 horas, estuvo cortada por más de dos horas en algunas zonas de la casa, pero la cámara del patio llegó a captar lo sucedido.

Del Moro es oro

La edición del domingo de Gran Hermano se trasladó al lunes 17 de junio debido a que se llevó adelante la entrega de los premios Martín Fierro a la Radio. Santiago del Moro, conductor del reality, fue premiado con la estatuilla más importante de la noche alzándose con el de oro por "El Club del Moro" (FM).

Del Moro que también se alzó con la estatuilla a Labor conducción masculina en FM, expresó: “Hay tanta madrugada, tantos días levantándose sin dormir... y cada vez que se me vuelan los patos lo que pienso es en ese pibe que era a los 11 años. Le quiero agradecer a mucha gente que respeto, en especial a cada compañero que me hace mejor persona, y sin equipo no hay nada. Aguante la radio, carajo”.