Manzana de Gran Hermano contó cómo se tomó su novia su relación con Virginia

"Mi experiencia ha sido muy buena, aprendí muchas cosas. Me faltó hacer la fulminante y la espontánea, la iba a hacer esa semana", admitió Federico, recordando su tiempo en Gran Hermano. La experiencia dentro de la casa le permitió no solo ganar popularidad, sino también establecer vínculos significativos con otros participantes. Entre estos vínculos destaca su amistad con Virginia, una de las relaciones más fuertes que se formaron en el reality. Durante su tiempo de aislamiento, ambos compartieron muchas charlas y se ayudaron mutuamente, formando una alianza que tuvo buenos resultados.

Manzana 1.jpg Manzana y Virginia dentro de la casa de Gran Hermano

Cómo está la relación de Manzana y su novia tras su salida de Gran Hermano

Sin embargo, no todo ha sido positivo en su experiencia post-reality. El cantante expresó su descontento con los medios de comunicación y las noticias falsas. "No me gustan los medios de comunicación y las noticias falsas, siento que hablan de más cuando no es así. Mienten en muchas cosas que quizás la gente se la cree y después te hacen quedar con una mala imagen", aseguró.

En cuanto a su vida sentimental, Federico se mostró muy contento con su relación con Lucía Macías. "Estoy muy contento y muy feliz, nos acompañamos mucho, lo disfrutamos y seguimos creciendo", comentó. Además, desmintió las versiones de un supuesto enojo de Lucía por su cercana amistad con Virginia. "No se ha enojado, ella lo ve como lo veo yo, una amistad sincera y verdadera donde nos divertíamos y cagábamos de risa. Todo siempre para bien", explicó, dejando claro que su relación con Virginia no ha afectado su vínculo con Lucía.

Manzana 2.jpg Manzana y Virginia dentro de la casa de Gran Hermano

Manzana anticipó quién ganará Gran Hermano

Manzana también se refirió a su carrera musical, anunciando que está enfocado en su música y que estrenará una nueva colaboración en los próximos días. Este proyecto es una de las maneras en que está aprovechando su popularidad para seguir creciendo profesionalmente.

Sobre su excompañera Furia, Federico dejó un análisis contundente: "Quería que llegue Furia a la final porque es una excelente jugadora, quizás la mejor, pero va decayendo mucho por actitudes que todos han visto. Es innecesario que ella haga esto a esta altura si sabe que es una buena jugadora, para mí se está debilitando totalmente". Este comentario refleja su observación sobre la evolución de los participantes restantes en el programa.

Con la reciente eliminación de Virginia, Federico anticipa un próximo reencuentro con ella fuera de la casa. Posiblemente, este reencuentro podría incluir la creación de contenido para las redes sociales, considerando que Federico es una figura del streaming. La posibilidad de hacer un directo juntos es algo que seguramente entusiasmará a sus seguidores.