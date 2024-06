Furia contó el momento más duro que vivió tras la muerte de sus padres en GH

Luego de recibir la visita de los familiares y amigos en la casa, Juliana tuvo una charla muy profunda con Bautista sobre cómo transitó la muerte de sus padres y qué hizo para no desmoronarse, tras sufrir esa terrible pérdida que la afectó a ella y también a sus hermanos. Durante su estadía en el patio, la jugadora contó su tip para que las cosas malas no la afecten tanto.

Mientras el uruguayo estaba ejercitándose, Furia reveló lo importante que fue el entrenamiento en su vida, luego de pasar por difíciles momentos. “¿Viste que yo te dije que no me deprimí cuando murieron mis viejos? Es porque entrené”, le confesó Juliana del peor momento que le tocó atravesar con la repentina muerte de sus dos padres.

“Mis hermanos, cada uno tuvo lo suyo. Coy meditó, se hizo profesora de Reiki y todo”, sostuvo sobre la actividad que inició su hermana para canalizar el profundo dolor que sentía y explicó que hizo algo muy importante, que fue no deprimirse. “Cuando te pasan cosas feas te tenés que enfocar en algo que te lleve tiempo”, reflexionó la jugadora.

furia gran hermano 2.png Furia Scaglione habló de la muerte de sus padres.

La pelea de Furia y Emma en Gran Hermano

La etapa final de la actual temporada de Gran Hermano atraviesa por un momento crítico en las relaciones personales de los jugadores que, producto de estar hace más de seis meses aislados de lo que sucede fuera de la casa, empiezan a tener una sensibilidad mayor y cada situación que parece controlable se torna un conflicto inmanejable.

Tal como sucedió en gran parte de los tensos cruces, Juliana Scalglione, conocida como Furia, es protagonista de estas situaciones. En un juego que propuso el Big, los jugadores tuvieron que definir la personalidad entre ellos con palabras concretas armando un currículum vitae para conocer más sobre cada uno.

Ese juego que parecía sencillo, terminó en gritos y escándalo entre Furia, Emma y Martín Ku, quien estaba recibiendo las definiciones de los otros participantes. En ese contexto, Furia desató un escándalo: “Todo lo que yo quiera decir, no lo va a poner. Todo bien, pero a mí me hicieron mier… y yo no puedo decir nada. Este forr… no lo pone”, dijo la jugadora.

Ante la respuesta de los otros participantes involucrados, Juliana apuntó: “¡Me cansaron, me cansaron! Me cancelo, me autocancelo. Cerrá el ort… (mirando a cada uno de los jugadores). Listo. Poné toda la mier…, esa linda, que querés poner. Es a propósito esto, ¿Qué sos vos, el más bueno del mundo?”, y agregó: “Dale, ponele ‘Mejor amigo del mundo’.