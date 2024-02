Furia reveló por qué se separó de Agostina en Gran Hermano

Juliana Scaglione contó los hechos puntuales que hasta ahora no se conocían de la tremenda discusión y pelea en la que se terminó su amistad con Agostina Spinelli en la casa de Gran Hermano . "Me marcaba autoridad todo el tiempo", enfatizó la participante popularmente conocida como Furia .

"Quedaron nominadas, se sentaron ahí (señala el sillón que está en el living de la casa), yo ya venía con varias cosas que no me gustaba como esto de una vez que cerré mal el cajón, saqué una cosa y dejé el cajón así (lo muestra semi abierto) y viene a la pieza", arrancó Juliana con su descargo.

"Y me dice: `¿vos abriste el cajón? Acordáte de que las cosas las tenés que guardar bien...`. Cuando vino Romina Uhrig me la marcó varias veces. Yo no le daba bola. Y el día del comunicado, esa misma tarde, cuando nos dicen que no hay que responder a los gritos, me dice `viste`", continúo Furia, ante la atenta mirada de Emmanuel Vick, Joel Ojeda, Isabel De Negri, Rosina Beltrán y Catalina Gorostidi.