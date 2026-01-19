Furor por "Bahar", la nueva novela turca que llegó a la TV argentina

La ficción apuesta a una historia de superación personal y fortaleza de una mujer. La ficción es un éxito a nivel internacional. A dónde verla.

La televisión argentina volvió a rendirse ante novela turca . Con un público cada vez más fiel y apasionado por este tipo de historias, Telefe suma a su programación Bahar , una nueva serie que llega desde Turquía para alimentar un fenómeno que no deja de crecer.

La novela se estrena hoy, en un contexto de fuerte fanatismo local por las novelas turcas, que combinan drama, emociones intensas y personajes atravesados por la resiliencia y la superación personal.

Bahar, está filmada en Turquía y promete cautivar a la audiencia argentina. Esta ficción, que fue un gran éxito internacional, se destaca por su mensaje universal sobre la fuerza interior y la resiliencia de una mujer.

Embed

Tras veinte años de postergar sus sueños por el bienestar de su familia, la vida de Bahar da un giro radical. Un diagnóstico inesperado la obliga a confrontar su presente y le otorga el impulso necesario para retomar su carrera como médica.

Sin embargo, su regreso al exigente mundo hospitalario no será fácil: deberá demostrar su valor en un entorno liderado por su propio esposo, quien oculta una doble vida, y encontrar la fuerza para reconstruir su identidad en medio de una traición que lo cambiará todo.

El elenco de la nueva serie de Telefe

La novela cuenta con la interpretación magistral de la multipremiada Demet Evgar, quien logra equilibrar con maestría el drama y la resiliencia de la protagonista.

Bahar

La acompañan Mehmet Yilmaz Ak, interpretando al Dr. Timur y el reconocido Bura Gülsoy, quien da vida al Dr. Evren, una figura determinante en el nuevo camino que Bahar decide emprender.

Bahar fue un rotundo éxito de audiencia en diferentes partes del mundo. Un drama inspirador con un mensaje universal sobre el valor de la resiliencia y la capacidad de las mujeres para reinventarse.

La nueva ficción promete atrapar a la audiencia argentina.

Quién es Demet Evgar, la protagonista de “Bahar”

Demet Evgâr es una actriz turca de cine, teatro y televisión reconocida por su trabajo en diversas producciones audiovisuales de su país de origen, tales como “Vatanim Sensin” y “Avlu“.

Demet estudió Teatro en el Conservatorio Estatal de la Universidad de Estambul. Durante su formación, la artista fundó el grupo teatral “Theatre Klçk” con algunos compañeros.