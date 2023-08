Gabriel Schultz reveló que en una semana sufrió dos robos en su auto

En el primer robo, el vidrio del lado del copiloto fue destrozado. Schultz compartió una imagen en la que se podía ver el daño y escribió: "Acá había un vidrio". Pero la pesadilla no terminó ahí, ya que en el segundo ataque nocturno, le robaron el estéreo de su auto. La frustración del periodista quedó plasmada en otra imagen con la leyenda: "Acá había un estéreo. Así encontré mi auto".

La situación se agravó cuando Schultz reveló que, debido al robo de la pantalla multimedia, deberá esperar dos meses para que el concesionario pueda atender al inspector del seguro, ya que están abrumados por la cantidad de siniestros. El panelista manifestó su desconcierto y enfado ante la inseguridad del país y la impotencia de tener que lidiar con los trámites y esperas burocráticas.

Gabriel Schultz 1.jpg

En cuanto a la ubicación de los incidentes, Schultz detalló que los robos ocurrieron en calles cercanas de Colegiales: "El robo del martes pasado fue en Álvarez Thomas al 700 impar y ayer al 600 par". Esta serie de hechos lo dejaron con una sensación de angustia y desazón: "Es un garrón, la angustia del robo y ahora dos meses a pata".

Incluso su rutina diaria se vio alterada. Dado que el periodista conduce el programa radial "Código Metro" en Radio Metro 95.1, madruga para estar al aire de 6 a 9. Ante esta situación, comentó: "Como vivo en Olivos un amigo me prestó su oficina para dormir porque hago radio de 6 a 9. Y me agregaba una hora de sueño por dormir allá, pero ya no", cerró Schultz, mostrando el impacto que esta cadena de robos tuvo en su vida cotidiana.