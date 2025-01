"Gente delirante, idiotas": el furioso cruce entre Ismael Serrano y Tomás Dente

"Nada. Solo pasaba por aquí para decir que C ecilia Roth (@lachechuroth ) es una actriz inconmensurable", escribió Serrano en su cuenta de X (ex Twitter). A lo que el periodista, que en el último tiempo ha manifestado su enfado con muchos temas y famosos, lanzó una serie de reclamo: "Que bueno @SerranoIsmael. Entonces que se autofinancie. Seguro con lo sublime que ES muchos privados querrán sufragar sus proyectos! Gracias por tu aporte!".

Serrano no se quedó atrás y respondió: "La actriz en cuestión ha tenido que pronunciarse sobre el gobierno argentino para que se llegue a esta conclusión. Vaya. Parecería una represalia política. Seguro que no. Jesús no aprobaría semejante sectarismo. Mateo 5:44".

curce1.png

Pero Dente redobló la apuesta: "Te pido por favor que no te embanderes en nombre de Jesús. No seas irreverente. El ego típico de los artistas creyendo ser Dios. Te pido si sos tan amable: algún tweet en contra de la dictadura VERDADERA que padece Venezuela. Muchos venezolanos escuchan tus canciones. Vos podes!!". "Guau. Esto es un ejercicio de proyección de libro. Yo no embandero a Jesús. Eres tú quien lo nombra en su perfil. Yo cito los Evangelios. Que son hermosos, incluso para quienes no creen. Atender a la generosidad para quien piensa diferente es una enseñanza saludable. ¿No?", le contestó el cantante.

Lejos de querer dejar todo ahí, el periodista publicó una foto que muestra a una menor con el pañuelo verde pisando un juguete y lanzó: "Tu actriz favorita @lachechuroth propulsaba estas marchas corrompiendo la cabeza de los infantes... Vos que sos un exegeta que decodifica el Evangelio como nadie...me averiguarías que diría Jesús en una situación así? Y seguimos esperando tu tweet contra @NicolasMaduro". "Bien. Nos vamos aclarando. Así que lo de poner en cuestión su calidad actoral pasa por una cuestión ideológica. O sea que sí. Que es puro sectarismo. Gracias por confirmármelo. Mateo 23", respondió Serrano.

cruce 2.png

Luego, Dente dijo que "En el caso de ella, a mí criterio, es buena actriz con una ideología errónea. En tu caso @SerranoIsmael siempre me resultaste monótono y soporífero artísticamente. Y a nivel ideológico veo que metes mucho Evangelio pero no CONDENAS a gobiernos que generan pobreza y desigualdad". Ante el comentario, el cantante se mostró más firme: "Yo no te falté al respeto. No hice ninguna valoración sobre tu trabajo. Tu mensaje dice más de ti que de mí. Efesios 4,29".

"Tu EGO!!! Tu EGO!!!!! Podes aceptar que a alguien no le guste lo que hacés? Seguimos esperando tu tweet contra @NicolasMaduro. Demostranos vos que no tenés un pensamiento SECTARIO, ni solidaridad "selectiva"... QUEREMOS leerte condenando a un TIRANO DE VERDAD. Vos podes!!!!", le exigió el periodista. "Sentime @SerranoIsmael El mejor acto revolucionario que podes hacer en Argentina es venir a tocar GRATIS. El kirchnerismo dejó un tendal de pobres Se consecuente entre el mensaje que predicas y lo que hacés! Ya hiciste mucho dinero!!!! Entregale tu música sin PAGAR a tu gente", agregó.

A lo que el cantautor aseguró: "Lo he hecho en muchas ocasiones: En 2001. Cuando fueron las inundaciones en La Plata. La última vez en Buenos Aires en julio, en apoyo a una ONG que asiste a gente de situación de calle en Rosario. Aquí en Madrid el último fue para los damnificados de la Dana en Valencia". "Hacelo AHORA. Quedó mucha pobreza y el gobierno de @JMilei en un santiamén bajo la inflación y el riesgo país. Pero quedaron secuelas INMENSAS. No te OLVIDES de tu solidaridad al pueblo sometido de Venezuela. Que no se te pase por alto. Por favor. Un cariño GRANDE".

Siguiendo con su respuesta, Ismael preguntó: "Tú? Alguna vez le dedicas tu trabajo gratis a alguien?". "Cuando vengas nos tomamos un café y te cuento. No tengo problema. Te vas a sorprender. Odio contarlo públicamente como acabas de hacer vos. Siento que es demagogia. Abrazo!", sostuvo Tomás. "JjajajajajaJajajjasjajajajjajajajaajJjajsj ¿Cómo voy a hacer un concierto solidario si no lo hacemos público? Pusiste en cuestión mi compromiso solidario y respondí!!!!", sentenció Serrano contundente. "Hacé público entonces tu cancelación hacia Maduro. A menos que lo defiendas. Cosa que hablaría MUY mal de vos! Te abrazo. Me voy a escuchar Roxette (la rompen los Suecos, y ella era MARAVILLOSA)".

cruce3.jpg

Pero el cruce parecía de nunca acabar, y Serrano escribió en un tuit al aire: "Propósito de nuevo año: no discutir en Twitter con gente delirante con la que jamás discutirías en el mundo real y tomarme con más calm… Al carajo. Y estamos solo a 12 de enero. Me cago en mi vida. Ahora en serio. No hay que discutir por aquí. Nadie atiende a argumentos. La intención es insultar y humillar al otro. Llenar de ruido la conversación y hostigar para que dejes de opinar. Propósito de año nuevo: no discutir con idiotas por redes sociales".

Pero Tomás volvió a increparlo: "Le pedí 10 veces a @SerranoIsmael que tuitee contra @NicolasMaduro. Se resiste. Y eso que anda boludeando de lo lindo en Twitter. Pero nada! Al carajo. Es un comunista RARO Y SELECTIVO EH!". "Suélteme el brazo, señor.", le pidió el español. "Nunca lo tomé del brazo. Solo lo pasee y le di alguna que otra clase de Moral. Pero reprobó alumno Serrano! Se va a diciembre!! O a Venezuela".