Georgina Barbarossa contó por qué se quedó con dudas tras el reportaje a Jésica Cirio

Georgina Barbarossa y Jésica Cirio 1.jpg Georgina Barbarossa tuvo un fuerte mano a mano con Jésica Cirio.

Barbarossa reflexionó sobre la aparente falta de conocimiento de Cirio sobre la situación financiera de su expareja después de diez años de relación. "Me parece raro que no te des cuenta. Viene Vasco y me dice: ‘negra, vamos a dar una vuelta al mundo’ y me lleva en primera clase y yo le digo: ‘¿Vasco, de dónde sacaste la guita…?’", comentó la conductora en referencia a la actitud de Cirio ante las acusaciones.

Cómo la relación de Jésica Cirio y Georgina Barbarossa

La conductora también compartió detalles sobre su conversación con Cirio fuera de cámara. Aunque no son amigas cercanas, Barbarossa describió a Jesica Cirio como una "encantadora persona" pero expresó que no quería hacerla sentir más incómoda públicamente. Sin embargo, reveló que se quedó con muchas preguntas sin hacer y puso en duda las declaraciones de Jesica Cirio sobre su sorpresa ante las acusaciones.

La situación de Jésica Cirio se ha vuelto cada vez más compleja en medio de las investigaciones judiciales y el escrutinio público. La entrevista en La Peña de Morfi generó un debate en torno a la responsabilidad financiera en un matrimonio y las expectativas sobre el conocimiento de la pareja en asuntos económicos.