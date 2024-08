Georgina Barbarossa reveló si hay una bajada de línea en Telefe por el caso Marley

Georgina Barbarossa, compañera de Marley en Telefe, fue consultada sobre el tema en varias ocasiones. En una entrevista, Barbarossa admitió estar sorprendida por la situación: "Me sorprendí muchísimo con lo que pasó. Quedé totalmente anonadada. Tenemos que esperar a que la Justicia se expida". Cuando se le preguntó si la situación de Marley podría derivar en un desenlace similar al de Jey Mammón, Barbarossa optó por una respuesta cautelosa: "Creo que no, chicos. Pero no sé. Creo que el hecho de que Ale haya podido responder es algo positivo. Eso es una diferencia".

Además, se refirió a si desde Telefe le bajan una línea para opinar sobre el tema: "No es no poder hablar. No teníamos mucho para decir. No podemos hacer sarasa de algo que no sabemos qué pasa".

Barbarossa 1.jpg Marley

Qué pasará con Marley y Telefe

Además de la primera denuncia, un segundo hombre oriundo de Paraná, Entre Ríos, también presentó una acusación contra Marley, afirmando haber mantenido una relación sentimental y sexual con el conductor. Esta segunda denuncia ha intensificado la especulación sobre el futuro de Marley en Telefe. En el programa "Nuevas tardes" de TV Pública, Georgina Barbarossa expresó su opinión sobre la situación, recordando la importancia de escuchar a las víctimas: "Hay que escuchar siempre a la víctima", enfatizó, aunque también subrayó la necesidad de esperar el proceso judicial.

La situación es complicada para Telefe, que se encuentra en una encrucijada. Por un lado, el canal debe proteger su imagen y garantizar que no se repitan situaciones que puedan afectar su credibilidad. Por otro lado, Marley es una figura clave en la programación, y su ausencia podría tener un impacto significativo en la audiencia.

Por el momento, la cadena ha mantenido un perfil bajo respecto al futuro de Marley en la pantalla. Mientras tanto, la conductora Barbarossa ha sido una de las pocas figuras públicas en comentar abiertamente sobre el tema, defendiendo a su colega pero sin dejar de reconocer la gravedad de las acusaciones.