La defensa de Marley: cuáles son las 5 frases con la que buscó terminar el escándalo de abuso

El conductor, que actualmente lidera el programa Survivor, Expedición Robinson, se mostró particularmente preocupado por el impacto de estas acusaciones en su familia. "Estoy muy mal, dormí pésimo. Me tomó por sorpresa y estoy hablando acá por mis hijos", explicó Marley, señalando que el denunciante también habría realizado un pedido de dinero, lo que agrava aún más la situación.

Las cinco frases más importantes de lo que dijo Marley

“Estoy muy mal, dormí pésimo (...) Esto me tomó muy por sorpresa. Hablo por mis hijos, por Mirko y por Milenka. En el segundo momento, más importante de mi vida, más feliz de mi vida, aparece esto, que obviamente son todas falsedades”, aseguró Marley.

“Esto vino con pedido de dinero y amenazas. Fue una situación horrible que vengo viviendo desde antes”, agregó.

“Lo conocí [a Adrián] hace 25 años, los dos éramos mayores de edad. Él estaba estudiando en la facultad y tengo pruebas al respecto”, sumó.

“En el 2022 se comunicó conmigo y me dijo que estaba lleno de deudas. Que necesitaba mi ayuda y me pidió una cifra gigante en dólares (...) Yo no pude dárselo, no tenía dinero”, agregó Marley.

“Nunca imaginé en mi vida que su desesperación económica podía ser tanta de llegar a hacer una denuncia como la que hizo. Con un montón de falsedades. Todo es una mentira”, cerró Marley