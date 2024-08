Marley rompió el silencio en medio de la denuncia: “Es un relato fantasioso”

El conductor aseguró no estar enterado de la denuncia contra su persona y reconoció que se enteró por el propio De Brito que le contó vía Whatsapp “me acabo de enterar todo por vos” , dijo Marley.

“Es un relato fantasioso, rápidamente comprobable”, sumó la figura de Telefe. “ Esto tiene una clara intención económica. Mañana me pongo a disposición de la Justicia. L e voy a decir a mis abogados que lo denuncien penalmente”, concluyó el animador.

Qué dijo Adrián Alfredo Molina en su denuncia contra Marley

Según el testimonio de Molina, su relación con Marley comenzó a través de correos electrónicos. El conductor, quien para entonces ya era una figura pública, habría ejercido una influencia significativa sobre el joven, aprovechándose de su vulnerabilidad. “Esta persona era 10 años mayor que yo y me mandaba correos acosándome diariamente”, afirmó Molina.

Los encuentros entre ambos, según el relato de la víctima, se iniciaron en un punto de encuentro acordado en Palermo, desde donde Marley lo llevaba a su casa en el norte del Gran Buenos Aires.

“Me citó en una esquina de Palermo, donde nos conocimos personalmente. Para ese entonces él ya se había transformado en alguien de confianza, en la única persona que sabía todo de mi vida... En esa ocasión me subí a su automóvil en el área Libertador e inmediatamente me llevó por la autopista Panamericana a su casa de la zona norte”, detalló Molina.

Además, contó en la denuncia que hizo en Argentina que el conductor “colocó en mi nariz una sustancia que se llama popper, mientras me convencía para tener sexo en el jazucci. Me desmayé…”. En otro fragmento de la denuncia narró que el conductor “pretendía orinarme y que me tome su orina”.

La reacción de las redes sociales

Rápidamente el nombre de Marley se convirtió en tendencia en Twitter (X). “Marley tiene que terminar preso”, “Denunciaron a Marley por corrupción de menores. El canal de la familia resultó ser el canal de la pedofilia”, “Esperemos que todas las amigas kirchneristas de Marley salgan a solidarizarse con la persona que lo denunció”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios indignados por la situación que tiene como protagonista al conductor de Telefe.