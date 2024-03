Gimena Accardi le puso fin a la polémica y explicó por qué tomó la leche materna de sus amigas

"Pruebo mucho tetas de mis amigas. No es directamente del pezón… Tengo una amiga que hace así (hace un gesto de apretar) directamente y nos moja. Otra amiga me ha puesto así (se señala la mano) y me ha dicho ‘chupá’. Y otra me corta el café", detalló Accardi, revelando la particular forma en que accede a este recurso.

La confesión de Gimena Accardi en vivo sobre la leche materna

Sus declaraciones generaron diversas reacciones entre los integrantes del programa. Mientras Migue Granados mostró incomodidad ante la idea de probar leche materna, Lucas Fridman se mostró interesado en los métodos empleados por la actriz.

Accardi, sin embargo, defendió su gusto por la leche materna, asegurando que es "exquisita" y "dulce". "Es riquísima. ¿Nunca probaste la leche de Fer? Probala, es deliciosa", insistió, refiriéndose a la esposa de Granados, Fernanda Otero.

El curioso hábito de la actriz ha suscitado debate en redes sociales y medios de comunicación, donde algunos lo consideran controvertido, mientras que otros lo ven como una expresión de libertad individual.

La nueva aclaración de Gimena Accardi sobre sus dichos sobre la leche materna

Ahora, en declaraciones a Revista GENTE, Accardi aclaró que su curiosidad por probar leche materna surgió de manera espontánea: “Es un poco cierto y un poco mentira. Con esto no me puedo defender mucho”, dijo primero, ya que estaba hablando de las veces que algunos medios la habían saccado de contexto, luego agregó: “Hasta te digo que es mejor que la leche de la vaca. Soy geminiana y lo hice por mera curiosidad. Un día me pregunté qué sabor tendrá y mi amiga me dijo ‘probá’. Tiene gusto dulce. Se puso un poco en la mano y me dio. Lo que no es cierto es que me corto el café, pero porque no tomo. Sino me haría un cortado”.