Gira mundial 2025 de Linkin Park: anunciaron fechas para Argentina

Linkin Park anunció este jueves su esperada gira internacional para 2025 . Este anuncio se da en el marco de la salida del nuevo álbum "From Zero", que marca el retorno de la banda tras la muerte de su cantante original, Chester Benington, en 2017.

Mike Shinoda, Dave Farrell (Phoenix) y Joe Hahn completan el grupo que saldrá de gira mañana 15 de noviembre con destino a São Paulo, fecha en la que también estrenan From zero , su nuevo álbum completo. De igual manera, es importante destacar que la banda ya viene tocando en diferentes países desde hace rato.

Sobre el show de Argentina programado para el 1 de noviembre de 2025, poco se sabe hasta el momento. Inclusive, aún no se confirmó el lugar donde tocarán.

La banda solo anunció todas las fechas del tour a través de sus redes sociales y aseguró que toda la información oficial estará disponible y en constante actualización en los próximos días a través de su página web.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/linkinpark/status/1857035168864702705&partner=&hide_thread=false From Zero World Tour 2025. For list of tour dates and on-sale info visit https://t.co/81TjG5c0Lr. LPU Pre-sales start on Monday, Nov 18. pic.twitter.com/JrpQ46yOad — LINKIN PARK (@linkinpark) November 14, 2024

Además de esto, Linkin Park estrenó el videoclip de Two Faced, una de las canciones que formará parte del disco nuevo. Cabe recordar que el primer single que lanzaron fue The Emptiness Machine, canción con la que presentaron a los nuevos integrantes.

Con todos estos anuncios, el nombre de la banda no duró en escalar las tendencias de X.

Quién es Emily Armstrong, la nueva cantante de Linkin Park

Emily Armstrong nació el 6 de mayo de 1986 en Los Ángeles, Estados Unidos. Desde muy pequeña comenzó a tocar guitarra y a cantar hasta el punto de dejar la escuela y empezó a consolidarse en la industria en su carrera musical, según lo citado por Rolling Stone.

image.png Emily Armstrong y Mike Shinoda

Ella también es la cofundadora y miembro de la banda Dead Sara de la que también hacen parte Siouxsie Medley y Sean Friday. Actualmente la banda tiene tres álbumes de estudio. “La agrupación le dio la oportunidad a Emily de adentrarse en nuevos sonidos y crecer como artista, participando musicalmente en programas de televisión y colaborando con grandes nombres dentro de la industria musical como Muse y Demi Lovato”, informó Rolling Stone.

La llegada de Emily Armstrong a Linkin Park busca demostrar el compromiso que tienen por seguir manteniendo el legado musical que han construido con Chester Bennington. Mike Shinoda ha resaltado la gran afinidad que la agrupación ha creado con Armstrong. “Cuanto más trabajábamos con Emily y Colin (nuevo baterista), más apreciábamos su talento de clase mundial y la música vibrante que creábamos juntos. Nos sentimos empoderados con esta nueva formación y la nueva música que hemos hecho”, compartió Shinoda.

Embed - The Emptiness Machine

Como parte de su regreso, Linkin Park ha lanzado, junto con la antes mencionada 'The Emptiness Machine', otros dos singles. 'Over Each Other' y 'Heavy is The Crown'. Esta última se utilizó en el marco de una competencia internacional del videojuego League Of Legends.