Giuliano y Jenifer a los besos dentro de la casa de Gran Hermano

El reality de Gran Hermano sigue dando de qué hablar, y esta vez no es por estrategias de juego ni conflictos, sino por un romance que ha comenzado a llamar la atención de los fanáticos. Giuliano y Jenifer, dos de los participantes más observados, han dejado en claro que su relación avanza, y ya no ocultan sus sentimientos dentro de la casa.

Todo comenzó con un beso que sorprendió a más de uno. Según reveló Keila en una charla en el patio, el momento tuvo lugar en el sillón amarillo del baño, un rincón poco habitual para este tipo de encuentros. “No puedo creer que hayan chapado”, comentó una de las chicas, mientras Keila relataba los detalles del momento: “Encima me dijo ‘me comió’. Yo le dije ‘¿ah, fue un chape?’ Y ella me dijo ‘me comió’”.

El beso, que en principio intentaron mantener en secreto, rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los demás participantes. Keila agregó más detalles: “No estaban solos, claramente. Fue en el sillón amarillo, no en el verde, del baño. Le dije ‘¿tenían una cámara?’ y me respondió que no, que ambos se habían fijado antes”.

Nano y Jeni a los besos#GranHermano — TRONK (@TronkOficial) December 16, 2024

Los besos entre Giuliano y Jenifer en Gran Hermano

Además, mencionó un detalle que no pasó desapercibido: “Él se fue todo pintado”, en referencia a las marcas de labial que quedaron tras el beso. La relación entre Giuliano y Jenifer podría generar tensiones dentro del grupo, especialmente porque Chiara, otra participante, estaría emocionalmente afectada por esta situación. Según Lourdes, otra de las jugadoras, Jenifer confesó que Giuliano se le declaró frente a las cámaras y le expresó sus sentimientos sin reparos: “A mí me gusta ella, no me importa nada”.

Este tipo de vínculos románticos dentro de la casa suelen tener un impacto significativo en el desarrollo del juego. Por un lado, los fanáticos están divididos: algunos celebran el romance, mientras que otros lo ven como una estrategia para ganar protagonismo en el reality. Por otro lado, estas relaciones pueden alterar las dinámicas del grupo, ya que generan alianzas, celos y rivalidades.

jennifer pajeandolo a giuliano ENFRENTE DE SUS COMPAÑEROS. yo pregunto de verdad les parece normal? asco#GranHermano



— ' (@staylvnder) December 16, 2024

El video de los besos entre Giuliano y Jenifer

A pesar de que inicialmente intentaron ser discretos, Giuliano y Jenifer han decidido no ocultar más su relación. Ayer, en presencia de todos los compañeros, se dieron un nuevo beso que confirmó que su conexión va en serio. Este gesto, que dejó a más de uno con la boca abierta, marca un punto de inflexión en la relación y en el programa.

Los seguidores del reality han inundado las redes sociales con opiniones sobre este nuevo romance. Mientras algunos celebran el inicio de esta historia de amor, otros critican la situación, especialmente por el impacto que podría tener en Chiara, quien aparentemente tiene sentimientos por Giuliano.

El tiempo dirá si esta relación se basa en sentimientos genuinos o si es una estrategia para ganar popularidad dentro y fuera de la casa. Lo cierto es que Giuliano y Jenifer han logrado convertirse en el centro de atención, y su romance promete seguir generando comentarios tanto dentro del reality como en las redes sociales.