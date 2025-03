Graciela Alfano explotó y defendió a la China Suárez de las abogadas de Icardi

Luego del nuevo escándalo desatado, la icónica vedette argentina se metió en la polémica entre la ex Casi Ángeles y la abogada de su pareja, dando su total respaldo a la actriz y poniendo en duda la seriedad y el profesionalismo de Piro, quien se alejó de su defendido junto a Elba Marcovecchio y Guadalupe Vázquez.

Pero vale mencionar que esta no es la primera vez que Alfano se posiciona a favor de la China y claramente en esta oportunidad no fue la excepción. La ex vedette dejó en claro su opinión con respecto a los dichos de Piro.

"Yo no tomaría de abogada a una mujer que juzga así a otra, no se expresa de una forma tan poco profesional", expresó. Y agregó: "Decirle “put*” a una mujer ¿es referirse a una trabajadora sexual? ¿Es un término degradante o descriptivo de una profesión?". Con ironía finalizó preguntándose: "¿Cuál es Larita?".

Alfano soltó estos dichos en los comentarios de la publicación que las redes sociales de LAM (en su cuenta de Instagram) habían hecho dando a conocer el audio filtrado de la letrada esposa de Rodolfo Barilli, comentario en apoyo a Eugenia Suárez que rápidamente recibió cientos de likes de los usuarios.

Que dijo Lara Piro sobre la filtración del audio

“Podría salir a desconocer ese audio diciendo que es IA (inteligencia artificial) y que no soy yo, pero estaría faltando a la verdad. Soy YO, yo dije eso y ¡me recontra hago cargo!“, comenzó escribiendo.

“Pobre del infeliz que necesitó quebrar todo código profesional filtrando una charla privada para intentar, infructuosamente, debilitarme. Me hubiese afectado si MI CLIENTE, Mauro Icardi, no hubiese sabido de MI PROPIA BOCA, desde el día que lo conocí lo que yo pensaba por entonces. Pero como soy una mujer transparente y limpia, ¡sus amenazas y extorsiones nunca me hicieron mella!“, apuntó.

Luego, siguió: “Mucho tiempo fui ‘Team Wanda’ porque soy una defensora a ultranza de la ‘familia’ y como tantos, compré la publicidad negativa de Eugenia como ‘rompedora de familias’. Pero al haber tenido que ser obligatoriamente parte de la intimidad más recóndita de este caso, descubrí que quien yo creía que eran ‘buenos/as’ o ‘malas/os’, ‘tóxicos’ o ‘bataclanas’, no eran lo que yo creía. ¡La verdad me hace LIBRE y me enaltece!”.