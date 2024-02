Graciela Alfano reveló qué siente por su nuevo y millonario novio uruguayo

"Me enamoré como nunca y estoy feliz. Ya sé bien con quién estoy y somos personas maduras que sabemos ver en el otro. No idealizamos nada", confesó Alfano, revelando detalles sobre su relación con Bustin. La actriz reconoció haber visto a la persona detrás de la diva desde el principio, expresando la oportunidad de tener un vínculo en profundidad y de conocerse a un nivel más profundo.

Alfano 2.jpg

En la conversación con Catalina Dlugi, Alfano destacó las cualidades de su nuevo amor: "Que no es histérico. Eso me encanta. Es un caballero de la vieja escuela que no tiene esa cosa histérica que hay ahora. Es un buen tip para las parejas: no hay que andar con jueguitos, hay que ser como uno es y listo".

En esta nueva etapa de su vida, Graciela Alfano se muestra optimista y feliz, cerrando la entrevista con estas palabras: "También podemos tener una relación frívola, eso no está mal, pero no me va a deslumbrar un barco, un avión, ni ningún otro lujo". Con esta reveladora entrevista, Alfano compartió detalles íntimos de su romance, marcando un capítulo significativo en su vida amorosa.