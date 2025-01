Gran Hermano 2025: quién quedó eliminado este domingo

La gala de eliminación de este domingo en Gran Hermano no le faltaron sorpresas.

Tras una semana con fulminados, sanciones y teléfono rojo, Gran Hermano 2025 tuvo este domingo una nueva gala de eliminación . Al programa conducido por Santiago del Moro no le faltaron sorpresas en otra gala por demás picante, por cruces entre los protagonistas y por una definición infartante.

Sandra, fulminada por Juan Pablo

Brian, fulminado por Juan Pablo

Sebastián

Martina

Lourdes

Giuliano

Luciana

Sofía, fulminada por Santiago

Sebastián, fulminado por Santiago

Quién es el nuevo eliminado de Gran Hermano

La primera en salvarse de la placa fue Lourdes, seguida por Sandra, Chiara, Luciana, Giuliano y Brian. Luego que Martina se salvara, el versus quedó entre Sofía y Sebastián.

Finalmente, Sebastián, “Bambi”, fue el menos votado por el público y se convirtió en el nuevo eliminado.

Seba se despide de sus compañeros y abandona la casa más famosa





Repechaje en Gran Hermano 2025: cómo se vota

La casa de Gran Hermano despidió el miércoles a Andrea, quien decidió abandonar el reality por cuestiones de salud, por lo que Santiago del Moro ya explicó cómo se resolverá su reemplazo y este domingo indicó quiénes pueden entrar este lunes.

Para disipar todas las dudas, el conductor anticipó días atrás que será el lunes el día en que entrará alguien en reemplazo de la exparticipante y confirmó quiénes podrían ingresar.

Tal cual había anunciado, este domingo Del Moro ratificó que el nuevo jugador será nada menos que algunos de los exparticipantes que fueron eliminados por el voto del público.

De esta manera, los eliminados Delfina, Renato, Jenifer, Candela, Ezequiel, Luca y Sebastián vuelven a tener chances de reingresar al reality a través del voto positivo.

Quién es el jugador de Gran Hermano por el que discutieron fuerte Chiara y Luz

Luego de lo que fue la fiesta del viernes, Chiara y Luz se sacaron chispas en Gran Hermano. Es que las jugadoras se habrían trenzado en una discusión por un hombre, por lo se enfrentaron cara a cara para aclarar las cosas.

El escándalo comenzó cuando Luz encaró a Chiara en la casa de Gran Hermano y le pidió reunirse a solas. Tras aceptar, la jujeña reconoció que le molestó el comentario que ella le hizo, en el que le marcó que “sintió una fea mirada suya”. Es por eso que comenzó explicándole: “No fue hacia mí, sino hacia el resto. Pero a mí me llegó”.

En este sentido, la hija de Mancuso se defendió para evitar los problemas, por lo que aseguró que “nunca habla mal de ella”. Y detalló qué fue lo que le sucedió: “Yo a veces tengo cara de o…, no sentía buenas vibras y no tenía ganas de estar contenta como siempre”.

Ante esto, Luz blanqueó que le molestó un rumor que le llegó, en el cual le advirtieron por el hecho de que Chiara “estaba esperando en el baño a Santiago” para tener intimidad. Sin embargo, Mancuso desmintió y se excusó haciendo alusión a que Giuliano le pidió que no lo haga: “A él le rompió las pelotas que el otro día le haya dado un pico aunque sea en joda y le prometí que nunca más le iba a dar un pico a un pibe. A mí me pasaría lo mismo con él por más que no tengamos nada”.

Por lo pronto, más allá de esta escena de celos por parte de Luz, lo cierto es que mencionó que Santiago es la persona que más le gusta dentro de la casa, pero no da el siguiente paso debido a que tiene una relación afuera, aunque es abierta. Más allá de esto, Chiara le aclaró que “no se deje comerse la cabeza por nadie”.