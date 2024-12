Gran Hermano apuró a Keila Sosa: qué le pidió y por qué la invitó a irse

En primer lugar, el ojo que todo lo ve le dijo: "En las últimas horas, advertí algunos comentarios que cuestionan la de este juego y de ninguna manera lo voy a tolerar. Nadie está obligado a pertenecer en mi casa, más aún si llegan a considerar o si creen que desde este lado se procede de manera desleal o fraudulenta”.

“Quiero referirme ahora, en particular, a Keila, debido a que en más de una ocasión formulaste este tipo de conjeturas o presunciones sin ningún tipo de fundamentos con extrema liviandad. Yo les abrí las puertas de mi casa para que afronten este desafío, esta aventura, con la tranquilidad de que no existen trampas”, siguió.

Y remarcó: “Todo aquel que sospeche sobre la honestidad del juego, tiene la libertad absoluta para retirarse cuando lo desee. Espero que todos, especialmente vos Keila, te pido que reflexiones sobre estas cuestiones”.

Fue por eso que Keila, avergonzada, expresó: “Pido disculpas a todos, no me quiero ir. Estoy muy agradecida con todos por eso muchas veces le mando saludos a los productores, la verdad es que lo queremos. Ayer me pintó el bajón y tuve dichos erróneos, pero ni loca pongo a ellas como algo malo. Pido disculpas de nuevo”.

Las palabras de Keila contra Gran Hermano

Sosa recibió el aviso del Big al poner en tela de juicio la trasparencia del programa. “Mete mano la produ" y “Si hay una diferencia chiquita es la producción para mí que lo hace”, fueron algunos de los comentarios que hizo Keila sobre la producción del reality.

También, el lunes pasado, en el debate de Gran Hermano 2024, cuando Santiago del Moro ingresó a la casa y Keila Sosa interrumpiera al conductor. Del Moro estaba explicando el funcionamiento del kiosco y Keila pidió mandar un saludo a su mamá por el cumpleaños. Ahí, el presentador remarcó que tienen las cámaras prendidas las 24 horas del día, que no pierdan tiempo en el vivo para eso.

Más tarde, cuando los participantes ya estaban acostados, uno de sus compañeros le dijo a Keila: "Para mí le tenés que pedir a tu amigo Santi". Allí, Keila afirmó: “Ey, me re enoje…y vine acá. No sé si mañana no me cancela, porque dije un montón de cosas en la pieza porque estaba enojada”.