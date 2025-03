Gran Hermano: la advertencia a Luciana Martínez tras las denuncias de un compañero

”En las últimas horas ocurrieron algunos hechos que me llenan de preocupación. Me refiero al acercamiento que existe entre Bati y Luciana. Y el notorio malestar de Bati ante conductas que él considera inapropiadas de ella. Hoy en el confesionario expuso este problema, si bien dijo que se encargaría de resolverlo mi deber es hablar con mucha seriedad sobre lo sucedido”, dijo Gran Hermano.

”Aunque se trate de un tema sensible y muy delicado, decidí por ahora no aplicar sanciones, pero quiero decirte algo Luciana y me gustaría que todos prestaran mucha atención. Quiero recordar que en mi casa al igual que en la vida están permitidos todos tipos de vínculos, los aliento y cerebro, siempre y cuando cuenten con la aceptación y el consentimiento de las partes involucradas. Entiendo que hay límites que no deben cruzarse si alguien dice no”, cerró el big ante la denuncia del jugador contra la participante.