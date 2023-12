Gran Hermano: Quién es la participante que entró en crisis y se quiere ir de la casa

Vivir en la casa de Gran Hermano no es fácil, y aunque los actuales participantes del reality están dentro hace relativamente poco, la convivencia y el día a día encerrados no es fácil. Por eso, a nadie le pareció extraño que Catalina, una de las participantes que más polémica generó fuera de la casa, tenga ganas de abandonar el reality. Algo que contó ella misma en medio de una crisis en la madrugada del martes.

“No, no estoy mal, solo quiero irme”, arrancó la charla Catalina antes de agregar: “No me gusta como están las cosas, para estar pasandola mal prefiero irme”.

Ante la consulta de porqué se iría de la casa de Gran Hermano, la joven médica cordobesa dio sus explicaciones: “No me copa la situación”. Sin embargo, luego aclaró que no va a salir por voluntad propia, sino que espera que sea por el voto de la gente.

“No me voy a ir, si me echan sí, pero sino me voy a quedar una semana más. Irme por voluntad propia ni en pedo, porque no quiero que entre nadie. Voy a esperar a que me saquen, yo quiero que me reciba Santiago del Moro afuera”, explicó.

La extraña teoría de Catalina sobre qué pasaría si sale ahora de Gran Hermano

“Si te vas ahora no te recibe nadie, capaz que algún productor. Imaginate que te vas ahora y te enchufan en el hotel”, agregó la joven. Sus compañeros mientras tanto empezaron a opinar sobre cómo les gustaría salir e incluso llegaron a la conclusión de que les gustaría ir a las ediciones de Gran Hermano de otros países.

Gran Hermano 1.jpg Catalina es una de las participantes que más polémica generó fuera de la casa de Gran Hermano

“Estaría bueno que si te vas te dejen elegir irte a la casa de Gran Hermano Chile, España o la de Miami”, opinó Furia. “¿Hay una versión de Gran Hermano en Miami?”, le preguntó Catalina. “No sé, me gustaría”, respondió ella divertida.

La realidad es que la versión de Gran Hermano Chile se realizó en Argentina, más precisamente, en la misma casa que están ellos, por lo que realmente no habría demasiada diferencia si cambiaran de un lugar a otro.