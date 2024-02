Gran Hermano: Rosina habló en el "congelados" y fue sancionada

Gran Hermano decidió sancionar a la uruguaya que rompió con las reglas del juego. ¿Qué no podrá hacer la participante?

Minutos más tarde, Santiago del Moro anunció que Gran Hermano sancionaría a la participante por no cumplir con las normativas del juego. Es así que la voz del Big comunicó que Rosina no podrá participar de la prueba del líder del martes y, al mismo tiempo, no podrá competir por la casa. "Lo único que dije fue Mágica, el nombre de mi gatita, que realmente quería saber si estaba bien", dijo entre lágrimas la jugadora que se mostró triste por la decisión de Gran Hermano.