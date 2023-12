Gran Hermano: Sabrina Cortez ganó la primera prueba de liderazgo y un obtuvo un importante beneficio

La prueba, que consistió en un desafío de equilibrio con una pelota sobre una tela, destacó la resistencia de Sabrina, quien logró mantenerse más tiempo sobre la tarima que sus compañeros. Como líder de la semana, Cortez no solo obtuvo inmunidad sino también un premio significativo y la responsabilidad de salvar a un participante de la nominación, sustituyéndolo por otro.

Cómo es Sabrina, la primera líder de la semana de Gran Hermano

En cuanto a su vida sentimental, Sabrina está en pareja hace más de siete años, aunque admitió la posibilidad de estratégicamente vincularse con alguien en la casa. "Mi novio está chocho, me re banca y me deja ser, no es celoso", comentó.

El inicio de la nueva temporada también destacó la dinámica de la prueba del líder, donde participantes como Bautista y Sabrina ingresaron para reemplazar a otros en la competencia. La competencia, dividida en dos etapas, desafió a los concursantes a mantener el equilibrio en una plataforma con base de resorte, soltando una soga cuando indicaba Gran Hermano y evitando que una bola cayera del soporte.

En una final más desafiante, Sabrina emergió como la indiscutible líder de la semana, asegurando un lugar destacado en la competencia y generando expectativas sobre su papel en la casa de Gran Hermano 2023.