Gran Hermano: Sin sorpresas, Mauro es el nuevo eliminado

Mauro se convirtió en el nuevo eliminado de la casa enfrentándose en un mano a mano con Juliana. El joven obtuvo el 57.8 por ciento de los votos negativos. Juliana, por su parte, afirmó que de no irse Emmanuel esta semana irá contra él en la próxima gala de nominación.

Pasadas las 22.30 Del Moro anunció que Virginia es la primera en ser salvada por el público con el 0.15 por ciento de los votos. “Estoy feliz”, dijo la rubia que no había quedado nominada por la casa sino por Zoe quien la subió a la placa siendo la líder.

Luego de la salvación de Virginia, en su minuto en el confesionario Furia fue la primera en entrar. “Estoy en una placa bastante jodida. Ustedes ven todo asique voten al más falso. No me quiero ir. Sé que soy una gran jugadora”, dijo la doble de riesgo en el confesionario pidiendo que se vaya Emmanuel.

Luego fue el turno de Darío que se mostró entusiasmado por llegar a la final. “Pase lo que pase quiero agradecer a los que me bancaron. No me imaginé verme entre los 10”, dijo el platense que pidió que sea Emmanuel o Furia el nuevo eliminado.

Mauro en el confesionario agradeció a “todos los que ven el programa” y reconoció que se quiere quedar. “Me merezco estar un poco más, es lo que yo pienso”, dijo el jugador que reforzó su agradecimiento a los seguidores. “Quiero que se vaya Emmanuel”, cerró.

En su minuto en el confesionario Emmanuel explicó que quiere seguir en juego. “Hago todo como siempre. Todas las placas me sirvieron. Déjenme en la casa”, dijo el estilista que pidió que voten a Mauro para convertirlo en el próximo eliminado.

Martín fue el último en entrar al confesionario y reconoció que en las instancias finales quiere seguir con el apoyo del público y “quiero estar en la final”. “La fulminante la tenía guardada para lo último, pero la sacaron, una mala”, dijo. “Prefiero que abandone Mauro”, respondió ante la pregunta del Big.

Un nuevo salvado en la casa

Cerca de las 23, Santiago hizo un nuevo anuncio en la casa de Gran Hermano con el nombre del segundo salvado. Luego de un desfile en la casa, el conductor del ciclo más visto de la televisión comunicó que Darío es el nuevo salvado del público. “Muy feliz estoy”, dijo el participante. “Darío es un participante muy difícil de sacar”, se escuchó decir a uno de los hermanitos. El platense obtuvo 0,4 por ciento de los votos negativos.

Martín, un nuevo salvado

“Gracias a la gente por no votarme tanto”, dijo Martín que se mostró aliviado por la decisión del público. El Chino tuvo el 0,6 por ciento de los votos y quedó una placa de tres: Juliana, Mauro y Emmanuel.

Minutos después, Emmanuel fue salvado por el público por el 4.2 por ciento de los votos negativos. “Gracias por todo a la gente”, dijo el estilista que dejó el mano a mano entre Juliana y Mauro. ”Sé que no te vas”, dijo Furia a Mauro en la habitación.