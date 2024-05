Furia amenazó a otro compañero y corre peligro en Gran Hermano: "Te voy a ..."

Producto de la pelea entre Furia y Mauro, con quien mantuvo relaciones amorosas, Darío tomó posición y se inclinó por el joven jugador que ingresó a la casa cuando el certamen ya estaba en marcha. Ante esto, Furia explicó un tenso cruce que tuvo con Darío: . “A mí, con todo esto de Mauro, Darío me dijo: ‘Vos te podés ir igual’. Le contesté: ‘No le metas eso en la cabeza a mis compañeros porque te voy a romper la cabeza’. Se lo dije”.

Juliana.jpg

Y cerró: “Yo soy mujer y me defendí. Las mujeres también se pueden defender. Me lo meto en el cul... a Darío porque es un machista de m....”. Días previos, la jugador amenazó al jugador con un cuchillo y le advirtió que lo estará observando, situación que desentendió a Darío.

El feo chisme con el Virginia hizo enojar a Furia en Gran Hermano

Gran Hermano está atravesando días muy intensos, luego de conocerse la dura sanción que le impusieron a Furia por su cruce con Mauro D’Alessio. A muy poco de la gala de eliminación, Virginia Demo charló con Zoe Bogach sobre algo que escuchó, mientras se ejercitaba, y le contó un chisme sobre el futuro de Juliana, que la dejó muy sorprendida.

La jugadora está enfrentándose a la primera semana de sanción, luego de que la producción resolviera que estará todas las galas en el teléfono por su agresión a su exnovio dentro del certamen. Tras la decisión de Big Brother, sus compañeros consideran que podría ser la próxima eliminada y la humorista escuchó un grito que confirmaría esta teoría.

Virginia habló de diversos temas con Zoe mientras caminaba en la cinta del gimnasio de la casa. Tras conversar del malestar que la estaba afectando a la joven, sacó a la luz un chisme sobre el futuro de Furia, que dejó helada a su compañera. La humorista reveló que Florencia Regidor había escuchado un grito, que estaría destinado a Juliana.

Virginia Furia portada.jpg

Qué dijo Virginia Demo del grito amenazante que escuchó sobre Furia de Gran Hermano

“Te quiero preguntar. El grito ese de ayer que Flor no me lo quiso decir, ¿era para Juliana?”, le consultó Virginia en voz baja a la joven, que se mostró sorprendida por no enterarse antes del chisme. “No sabía que Flor escuchó un grito”, le contestó en el mismo tono y la standupera pasó a relatarle lo sucedido el viernes.

La humorista le reveló que estaban sentadas afuera cuando alguien se acercó a la casa para amenazar a uno de los participantes y que solamente Flor escuchó el nombre en cuestión. “Estábamos comiendo y dijo que escuchó 'te vas el domingo'. Yo escuché un nombre pero me hizo como que me calle, pero después me hizo una mímica”, le contó.

Ante la intriga de Zoe, la humorista confirmó que su compañera le dijo que se trataba del nombre de Juliana, pero que no estaba muy segura, ya que tuvo que interpretar el movimiento de sus labios. “Yo entendí ‘Juliana’”, le explicó Virginia Demo a su compañera, que se quedó muy sorprendida por la amenaza contra una de las jugadoras más fuertes.