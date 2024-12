Gran Hermano: ya hay nominados a horas de la nueva gala

Embed - Gran Hermano on Instagram: "“No llegué a conectar con ella” Sofía, líder de la semana, fulminó a Martina Mirá #GranHermano en http://mitelefe.com/vivo y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam" View this post on Instagram A post shared by Gran Hermano (@granhermanoar)

De esta manera, la placa de nominados de este miércoles ya tiene a dos jugadores en la cuerda floja y a la expectativa del voto del público. Se conocerá esta noche a partir de las 22 quienes completarán la placa -parcial- ya que el jueves la líder tendrá que hacer su última jugada de cara a la segunda gala de eliminación del domingo.

Delfina en el debate

La hermanita se convirtió en la primera eliminada de la casa de Gran Hermano con casi el 60% de los votos negativos. Su malestar tras la expulsión hizo que Delfina no fuera recibida por Santiago del Moro ese mismo día y finalmente habló el martes en el debate con los especialistas.

Cuando del Moro le consultó sobre los motivos por los que cree que la gente la eliminó, Delfina contó: “Sinceramente, porque dije algunas cosas que capaz no estaban bien. Lo dije porque yo soy así, la verdad. Siento que también soy chica y todavía me falta aprender un montón de cosas de la vida”.

“A veces hay que aprender a que está bueno tener un filtro, y más cuando estás tan expuesta. Así que quiero pedir perdón”, dijo la ahora exhermanita. “Conocía el juego. También hay un montón de cosas que no voy a decir que no dije, pero sinceramente no me acuerdo. Las cámaras te graban 24 horas y a veces te olvidás”, sumó.

Tras su mea culpa, pidió perdón por sus comentarios. “Quiero pedir perdón de todo corazón, si ofendí a alguien con algo de lo que dije. Yo no soy así y ahora lo voy a demostrar”, cerró.

Sobre el cierre , Delfina hizo uso de uno de sus beneficios por ser eliminada del ciclo y le anuló también los votos a Andrea, por ende, votará, pero se anularán.