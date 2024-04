Gran Hermano: Zafó Furia y Emma venció a Coty en el teléfono

Del Moro anunció el nombre de Zoe como la primera jugadora en zafar de la eliminación . “Todavía no me relajé, pero estoy bien” dijo la rubia que fue subida a placa por Virginia que se mostró relajada por la decisión del público. “No me gustó subirla, de hecho hablé con el Big para subirme a placa ya que no se puede autonominarse”, dijo la standupera.

Tras Zoe convertirse en la primera salvada del público con apenas 1 por ciento de los votos negativos, Emmanuel fue el primero en entrar al confesionario. El estilista reconoció que quiere seguir en la casa y llegar a la final. “Siento que si estoy acá es porque ustedes quieren”, acotó el jugador que agregó: “la casa me salvó la vida”.

Constanza también tuvo su minuto en el confesionario. “En realidad quiero agradecer a la gente y a Gran Hermano que me cambió la vida y no desde lo económico sino como persona. Si me voy, me iré feliz y si me quedo seguiré jugando”, dijo la correntina y principal rival de Furia dentro de la competencia.

A diferencia de otras galas, Juliana se mostró mucho más nerviosa. “Es injusto que haya entrado una persona famosa”, comenzó diciendo Furia quien reconoció que quiere que se vaya Coty y dejó a un margen a Martín pese a que quiere que sea el próximo eliminado del juego. “No paren de votar”, cerró camino al living.

IMG_9323.jpeg

Martín, el último en entrar al confesionario, explicó sus motivos para quedarse. “Estoy seguro que afuera me están bancando una banda”, dijo el Chino. Al mismo tiempo, reconoció que “hay muchas mentiras dentro de la casa y me tienen bastante podrido”.

Luego del paso de los cuatro jugadores en placa por el confesionario, Del Moro hizo un nuevo ingreso a la casa para anunciar el nombre del segundo salvado. “Continúa en Gran Hermano… Martín”, dijo el Chino que no se mostró feliz por la decisión del público que le dio apenas un 4.4 por ciento de los votos.

La tercera salvada fue Juliana quien pidió rápidamente eliminar a Constanza a quien se cruzó en el vivo. “Quiero que se vaya esta mugrosa”, dijo Furia ante el pedido de respeto de Del Moro. “Respeto no, porque ella no lo tuvo conmigo. Yo con la gente gay y homosexual no tengo problema. Soy bisexual. Meter palabras en mi boca que no dije no lo voy a aceptar. Sos hermosa Coty, estás perdiendo todo”, cerró la doble de riesgo que obtuvo 20.8 por ciento de los votos negativos