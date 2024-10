Hablo la amante de Demichelis: qué dijo de Eva Anderson

En la explosiva publicación de la supuesta tercera en discordia se la ve radiante, caminando y disfrutando de una playa en Miami: "Y si yo hablara... más de una no volvería", expresó y sumó un emoji de una gallina. Además, utilizó la canción de Kiss Shout it out loud, que quiere decir “grítalo fuerte”.

En su cuenta de Instagram, se presenta bajo el nombre “Taniusland”, con nombre “Tan”, y se describe como "tripulante de cabina, chica motociclista, pole dancer y físicoculturista en progreso".

Por otro lado, también se sabe que la mujer participó de la reciente Copa Rocky, una importante competencia sudamericana de fisicoculturismo, y que hace aproximadamente un año y medio se realizó una rinoplastía para mejorar la apariencia de su nariz.

La desmentida de Eva Anderson sobre la separación con Martín Demichelis

Evangelina Anderson se enteró de su separación en los portales de espectáculos y eligió hacer frente a los rumores que aseguran que su relación con el exfutbolista y DT Martín Demichelis había llegado a su fin.

Desde México, la modelo e influencer subió una historia en la que se ve a la pareja acostados en una cama y tomados de la mano mostrando que el amor está más intacto que nunca. “No puedo salir a desmentir cuando dicen pavadas porque sé que es lo que buscan. Pero teniendo un hijo en Argentina, hay un límite”, escribió Anderson sobre la imagen.

Recordemos que Latorre había confirmado la supuesta separación en LAM: “A Evangelina le llegó un mensaje en Monterrey diciendo que o estaba saliendo o había salido con una azafata de una aerolínea, que la conoció en un viaje de River".