Hace cuántos años están juntos Martina Gusmán y Pablo Trapero

"Lo conocí un día que fui a su casa porque necesitaba una productora –rol que ocupaba por entonces-, así que toqué timbre, me abrió y fue un flechazo. Ojo, te aclaro: no es que empezamos a salir de inmediato. Yo tenía como el prejuicio de que no había que mezclar amor y trabajo" confesó Gusmán hace unos años.

Aunque la relación no comenzó enseguida ya que ella estaba separándose de un novio, Martina aceptó una invitación para ir juntos al cine. "Un día Pablo me propuso ir juntos al Bafici. Nos sentamos en la última fila de la sala y yo notaba que él no miraba la pantalla, me miraba a mí”, relató la actriz.