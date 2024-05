Hernán Casciari trae sus cuentos escritos en vivo a Neuquén

Este domingo 12 de mayo, Hernán Casciari volverá a Neuquén luego de algún tiempo y leerá sus mejores escritos en el Cine Teatro Español c on su show "Puro cuento" , un recitado de los nuevos relatos de su libro " Cuentos contra reloj" .

Tras siete años sin escribir ficción, Casciari ve acorralada a su propia pereza con un desafío: escribir un cuento nuevo todos los viernes por la mañana con una serie de reglas inquebrantables. No puede pensar en el cuento antes, ni tener borradores preparados, porque el tema de cada relato es aportado por oyentes de radio y el autor no tiene permitido modificar la consigna. Una vez recibidos los ingredientes de la trama, Casciari tiene una hora y media para redactar, corregir y editar. Y otra media hora para leer la historia en voz alta frente a sus lectores. Este libro es el resultado de ese esfuerzo literario inútil.

"Son 25 o 30 cuentos nuevos, seguramente en el espectáculo de Neuquén voy a hacer algunos de esos cuentos que son novedad absoluta y también otros de cosecha más antiguo", dijo.

Casciari, entre risas, reconoció que siempre hay que encontrar una especie de zanahoria para llevar adelante la escritura. "En una época era el tabaco y ahora es el carbohidrato, así que estuve necesitando durante el año pasado siempre dos medialunas para para componer esos cuentos de dos horitas de duración y cuando esas medialunas no estaban tambaleaba la creatividad", bromeó.

El auto confesó que le gustan más las historias reales que la ficción pura. "A mí me da la impresión de que la vida tiene historias muy buenas, solamente hay que saber desenterrar y presentarlas en una vitrina. Soy mucho más de la historia real, que de una fantasía que se le ocurre a un ser humano en la cabeza", añadió.

Consultado sobre su rol de narrador, explicó que fue un aprendizaje que empezó cuando Mario Pergolini lo invitó a leer desde su casa algunas historias para la radio en 2011. "Me pareció una idea malísima, pero como era Pergolini que entendía de radio le dije que sí y empecé a hacerlo y empecé a aprender a matizar la voz a cambiar algunas palabras para que resultaran más coloquiales y ese proceso me terminó divirtiendo muchísimo y devino en que me subiera a hacer lo mismo arriba de un escenario en un teatro. Hoy me parece incluso más divertido que escribir", dijo.

Por último, sobre su método de escritura, confesó que está acostumbrado a escribir bajo presión o en vivo, pero cualquier falta en el texto se puede corregir en el momento de la narración a través de la utilización de la voz.

Hernán Casciari se presentará este domingo 12 de mayo en el Cine Teatro Español de Neuquén a las 21. Las entradas pueden conseguirse en la boletería o a través de entradauno.