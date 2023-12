Horacio Cabak y su increíble debut como modelo: el relato de su reacción al ver mujeres sin ropa

Modelo por una casualidad

“Mi vida me llevó a este rubro de forma bastante aleatoria y azarosa, porque yo nunca quise ni pensé que iba a trabajar como modelo y después en televisión. Mi llegada a la moda fue un momento azaroso porque yo fui a un almuerzo que organizaba una persona que trabajaba con mi papá que era un conocido de la familia”, contó Horacio Cabak.

Y recordó: “La esposa de este señor me dice: vos tenés que conocer a mi sobrina, que trabaja en Calvin Klein, una marca que ya no existe (famosa en los 80, es la que usa Marty McFly en Volver al Futuro, por lo que en el pasado quien sería su madre lo llama así). Yo tenía 18 años, vivía en la casa de mis viejos en Monte Grande”.

Horacio Cabak hija portada.jpg

El conductor apuntó además que esa señora le dijo unos días después que su sobrina lo quería conocer. “Yo fui con la expectativa de que iban a tener buena onda. Pero la mujer me miró y me dijo si me animaba a desfilar pasado mañana en un desfile de prensa, que yo no sabía ni qué era”, comentó Horacio Cabak, sin saber lo que la sorpresa que le esperaba en ese primer desfile.

Veía a su lado a las modelos, desnudas

“Fue muy incómodo porque inventaron dos pasadas para que yo pudiera desfilar, no sé qué pasará ahora, porque fue hace 30 años, pero en ese momento en el mismo lugar nos cambiábamos todos, con los percheros uno al lado del otro y se cambiaban hombres y mujeres juntos”, empezó a graficar lo que le pasó.

horacio cabak (1).jpg

El relato siguió con más detalles: “Yo me puse lo que iba a llevar en la primera pasada, me preparé para desfilar, y tuve que esperar como 15 minutos. Y durante esos 15 minutos todas las mujeres que salían en la revista Para Ti, que era la que compraba mi mamá, se estaban desvistiendo adelante mío. Yo no sabía para dónde mirar, porque mirara para dónde mirara estaban Daniela Cardone y...”.

“Llegó un momento en que me puse frente al vestidor porque era una situación incómoda. Después de eso me preguntaron si me animaba a hacer algo más y llamé a Ricardo Piñeiro (famoso representante, quien falleció en los últimos días), él me había visto y me dijo: me pareciste un desastre, pero sos pintón. Así empezó mi carrera como modelo”, relató el ex modelo que tiene 54 años y tres hijos: Ian (20 años) y los mellizos Alan y Chloe.

La pelea feroz de Horacio Cabak y Sofía Jujuy Jiménez

Este sábado, en PH: Podemos Hablar, Horacio Cabak habló de su cancelación en los medios tras el escándalo que protagonizó con Sofía “Jujuy” Jiménez durante el verano de 2021, cuando compartieron programa un par de meses y tuvieron mala onda al aire y peleas tras de cámaras que se filtraron (con un audio del modelo muy polémico).

Cabak habló de su escándalo, del Wandagate y de Jujuy Jiménez. Cabak habló de su escándalo, del Wandagate y de Jujuy Jiménez.

“Me cancelaron injustamente”, había dicho Horacio Cabak en el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff. Y añadió: “Me acusaron de misógino, de maltratador. Hubo una seguidilla de cosas que considero que Jujuy fue muy injusta conmigo y el medio, también. Yo tengo 30 años de laburo y nadie salió a decir: ‘Este tipo nunca tuvo un problema con nadie’”.

Embed

Tras el relato de Horacio Cabak en PH, Sofía Jujuy Jiméneztuiteó. “No puedo creer lo que veo y escucho. ¡Qué nivel de narcisismo, Dios mío! Googleen los programas de ese momento y saquen sus propias conclusiones. Puntualmente, el del 28 de enero de 2021. No me lo olvido más... El maltrato delante y detrás de cámara fue extremo y ni siquiera solo conmigo”.