Horóscopo: estos son los signos más dominantes en el amor

La astrología revela qué signos son los más dominantes en el amor y cuáles no. Entrá a la nota y sorpréndete.

Claro que encontrar el punto medio en una relación siempre es lo ideal, aunque a veces eso no suele ocurrir y el conflicto pone fin al vínculo. Conocer el signo de nuestra pareja y entender como es el vínculo que puede tener con uno será de gran ayuda para mantener la pareja sana.

Por ello, a continuación te invitamos a conocer qué signos son más dominantes en el amor y también aquellos que no solo no lo son sino que se dejan dominar por el otro. Qué hacer y qué tener en cuenta será clave para establecer vínculos sanos basados en el amor .

Aries

Cuando se trata de relaciones amorosas, Aries es el signo más dominante. Las personas bajo este signo del zodíaco no tienen miedo de ser quienes marcan el ritmo. Sin embargo, la dominancia en este signo no es pesada y el otro puede admirar esta actitud.

Tauro

Las personas bajo este signo no suelen dar órdenes en la pareja, pero tampoco se quedan atrás. Prefieren relaciones en las que nadie asuma el papel de “líder” absoluto. Sin embargo, en la intimidad, Tauro suele dejar que su pareja tome la iniciativa.

Géminis

Es un signo basado en la flexibilidad. Los geminianos prefieren una relación donde todo sea fluido y no se sientan tensiones por quién manda. Eso sí, la otra persona tiene que respetar los valores.

Cáncer

El instinto protector lleva a Cáncer a tener el control (o querer tenerlo) de la pareja. Si bien son personas a las que les gusta tomar decisiones tienen flexibilidad y, en ocasiones, prefiere que sea el otro quien tome la iniciativa y rompa con la rutina. Sin embargo, la última palabra siempre será tuya.

Leo

Eres el centro de atención en la vida en general y en las relaciones no es la excepción. Te gusta ser líder y tomar el control. El carácter fuerte y la vitalidad imposibilitan al otro a que se imponga. Si bien es Leo quien marca el paso suele gustarle que lo sorprendan.

Virgo

El hecho de preocuparte en detalles lleva a Virgo a que asuma el rol de controlador en situaciones puntuales. El querer tener todo bajo control y que nada se escape de tus manos puede generar un estrés innecesario en tu vida amorosa.

Libra

No son personas dominantes, pero tampoco gusta que la otra parte de la relación se haga cargo de todo. Un Libriano busca una relación armónica en la que ambos puedan tomar decisiones. En momentos de incertidumbre, Libra dejará que el otro tome decisiones ya que permitirá relajarlo.

Escorpio

Es el signo dominante por excelencia. La intensidad y la determinación no dejan lugar a que tu pareja tome el control. Muchas veces se trata de una reacción para evitar sorpresas desagradables, es mejor tener el control.

Sagitario

Las personas bajo este signo saben exactamente lo que quieren cuando están en una relación. Un Sagitariano da lugar a su pareja para que tome decisiones y haga aportes. Disfruta de la vida sin presiones. No suele importarte si tu pareja toma el control cuando la visión es clara.

Capricornio

Su naturaleza es dominante en todos los aspectos de la vida. Cuando las cosas necesitan ser organizadas y estructuradas tomas las riendas sin problemas. Tu pareja te sigue sin problemas por tu enfoque práctico y tu capacidad de liderar.

Acuario

Las personas acuarianas son independientes y no les gusta dominar las relaciones. Prefieren que las cosas fluyan y que la pareja también tome decisiones. La idea de que otro tome decisiones no te molesta. Eso sí, siempre y cuando no te restrinja tu espacio personal.

Piscis

La dominancia en las relaciones no es un punto fuerte para las personas bajo este signo de agua. Sin darte cuenta, en ocasiones, marcas el paso. Te encanta planear cosas para vos y tu pareja y eso es tomar decisiones. Tu naturaleza romántica y tierna a la hora de vincularte con el otro hacen que la dominación sea sin presiones.