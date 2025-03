Indalecio, el hijo de Luli Fernández, cumplió seis años: así está hoy

Desde que el 11 de marzo de 2019 que Luli Fernández se convirtió en mamá de Indalecio junto a su pareja, Cristian Cúneo Libarona , la modelo no deja de expresar el amor por su hijo. El pequeño sigue siendo la gran felicidad de su mamá que no pierde ocasión en expresarle todo su amor por redes.

El cumpleaños número seis de Indalecio fue un buen motivo para celebrarlo. Compartió con sus seguidores catorce fotos con distintos momentos en la vida de su hijo. En un largo pero emotivo posteo en sus redes, la modelo reflexionó: "Desde que Indalecio nació, cada cumpleaños de el recibo yo también las felicitaciones. Al principio me costó entender porque para su cumpleaños me felicitaban también a mí; hasta que en un momento comprendí que convertirme en mamá representa un renacer".

"Las mujeres nos re descubrimos, en una nueva versión. Ni mejor ni peor a la anterior, completamente distinta. No, no sos la misma. Y nunca más volves a ser la misma. Descubrís una nueva forma de amar, totalmente distinta a la que conocías,absolutamente incondicional. Esa cosita tan chiquita te desafía todos los días, desafía tu tolerancia al cansancio, tu paciencia, y esa capacidad profunda de amar y sostener que ni siquiera sabías que existía en vos", agregó.

image.png

image.png

Luli siguió abriendo su corazón con sus seguidores. "No necesité un hijo para realizarme como persona ni como mujer pero sin dudas me ayudó a convertirme en una mejor versión de mí misma. Creo que como mamá hacia mi hijo uno de los sentimientos más profundos que tengo es la gratitud".

Para finalizar aseguró que "Soy una convencida que desde donde vienen nos eligen, con absoluta conciencia. Celebro que este chiquitín de ojos profundos me haya elegido eternamente como su mamá". Y cerro su posteo con un emotivo "Felices 6 años Inda de mi cora. Te amo con toda mi alma".

Luli Fernández se fue de vacaciones a Japón y se volvió viral por una escena de "maltrato"

Luli Fernández ha generado un acalorado debate en redes sociales luego de compartir una experiencia vivida durante su reciente viaje a Japón. En un video publicado en sus plataformas digitales, Fernández relató un incidente que involucró una funda para teléfono defectuosa y su confrontación con el personal de una tienda de accesorios tecnológicos en Tokio.

image.png

Según el relato de Luli Fernández, el problema comenzó cuando una amiga le regaló una funda para teléfono que había comprado en Miami. Al poco tiempo de uso, la funda comenzó a deteriorarse, por lo que decidió aprovechar su viaje a Japón para intentar cambiarla.

Al entrar en la tienda, Luli se dio cuenta de que el vendedor estaba intentando vender la misma funda defectuosa a otro cliente. Indignada por la situación, decidió intervenir y exigir el cambio del producto, amenazando con denunciar la venta de artículos defectuosos si no accedían a su solicitud.

“No sé en qué momento me transformé así. Fue alguien que tomaba decisión volvió y me dijo que me la iba a cambiar. Para mí querían que me vaya rápido, me dijo que no la cambian y que si la compré en Miami la tendría que cambiar ahí", sostuvo la modelo en el video.

image.png

Con una actitud desafiante, Luli Fernández se autodenominó como una “Argentina pendenciera” y subrayó la importancia de defender lo propio en cualquier circunstancia. Sin embargo, su conducta no fue bien recibida por muchos usuarios en redes sociales, quienes la criticaron severamente por su comportamiento.

Las críticas no tardaron en llegar. “Acá tenemos a la mujer de Cristian Cúneo Libarona, que pudo ir a Japón como yo voy a Floresta, contando cómo patoteó a un vendedor de ahí para que le cambie algo que le regalaron en Miami”, comentó una usuaria, evidenciando el descontento generalizado.