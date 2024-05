Luli Fernández se fue de vacaciones a Japón y se volvió viral por una escena de "maltrato"

Luli 1.jpg Luli Fernández

Luli Fernández reveló cómo se enojó con un empleado en su viaje

“No sé en qué momento me transformé así. Fue alguien que tomaba decisión volvió y me dijo que me la iba a cambiar. Para mí querían que me vaya rápido, me dijo que no la cambian y que si la compré en Miami la tendría que cambiar ahí", sostuvo la modelo en el video.

Con una actitud desafiante, Luli Fernández se autodenominó como una “Argentina pendenciera” y subrayó la importancia de defender lo propio en cualquier circunstancia. Sin embargo, su conducta no fue bien recibida por muchos usuarios en redes sociales, quienes la criticaron severamente por su comportamiento.

Las críticas no tardaron en llegar. “Acá tenemos a la mujer de Cristian Cúneo Libarona, que pudo ir a Japón como yo voy a Floresta, contando cómo patoteó a un vendedor de ahí para que le cambie algo que le regalaron en Miami”, comentó una usuaria, evidenciando el descontento generalizado.

Luli 2.jpg Luli Fernández

El enojo de los usuarios con Luli Fernández

Otro internauta añadió: “Se va entendiendo por qué nos detestan en el mundo”. Los comentarios siguieron en la misma línea, señalando la actitud de Fernández como vergonzosa y contraproducente para la imagen de los argentinos en el exterior.

El relato de Luli Fernández no solo atrajo críticas por su contenido, sino también por la manera en que lo contó, casi como si fuera una anécdota digna de admiración. “Y lo cuenta como algo loable. Por gente así después tenemos que aguantar comentarios despectivos hacia los argentinos. Da vergüenza”, acotó otro usuario, reflejando el sentimiento de muchos.