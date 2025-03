¡Inesperado! Justin Bieber subió un video junto a Tini Stoessel y explotaron los rumores

El video en cuestión muestra a Tini en plena fiesta Bresh, coreando con entusiasmo uno de los mayores éxitos de Bieber. Esta escena, que había pasado casi desapercibida cuando fue compartida por primera vez, cobró un nuevo significado con su reaparición en las redes sociales del ídolo canadiense. En esta ocasión, el artista no subió el video de manera directa, sino que lo republicó desde una cuenta de fanáticos, lo que no hizo más que aumentar el misterio.

No es la primera vez que Justin Bieber expresa, al menos públicamente, cierta admiración por Tini Stoessel. Pero la repetición exacta del mismo contenido generó un eco mucho mayor entre sus seguidores. La decisión de compartir nuevamente ese fragmento, sin ningún contexto ni explicación, llevó a muchos a pensar que no se trata de una simple coincidencia, sino de una pista deliberada.

En las redes sociales, los fanáticos no tardaron en hacer oír su entusiasmo. “Justin Bieber 2022, Justin Bieber 2025 subiendo el mismo video de Tini. No te juzgamos Justin, nosotras también estamos obsesionadas con Tini”; “No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que Justin Bieber y Tini tienen alguna colaboración juntos, no creo que sea casualidad que Justin vuelva a subir el mismo video después de años”, escribieron usuarios de X (ex Twitter), donde el tema se volvió rápidamente tendencia.

Justin 2.jpg Tini Stoessel

Los comentarios de las redes sociales

Otros se lo tomaron con humor, combinando el hype con otros temas del universo Tini. “Amo. Un día normal del Tinismo: demencia total por el anuncio del ‘Tinipalooza’ y además Justin Bieber la vuelve a compartir en historias de Instagram sin contexto alguno”, publicó una seguidora de la artista argentina.

La posibilidad de una colaboración entre ambos artistas no sería descabellada. Tini Stoessel ha demostrado en los últimos años su capacidad para trabajar con figuras internacionales de la talla de Christina Aguilera, Becky G y Sebastián Yatra, entre otros. Del lado de Bieber, el canadiense ha estado relativamente alejado de los lanzamientos masivos, pero sigue manteniendo una enorme influencia y una base de fanáticos global que reacciona ante cada uno de sus movimientos en redes.