¿Infiel? El novio de Wanda Nara le escribió mensajes a otra reconocida modelo

Yanina Latorre volvió a sacudir el mundo del espectáculo al revelar en "SQP" (América TV) presuntas infidelidades de Martín Migueles, actual pareja de Wanda Nara. Según la panelista, el empresario habría mantenido contacto reciente con una exnovia del ambiente, a espaldas de la empresaria. La periodista precisó: “Migueles le está escribiendo y mandando audios no sexuales. No sexuales, para tomar un café a una exnovia que es una famosa en retirada”, y añadió detalles sobre la identidad de la mujer involucrada, señalando que se trataba de alguien que “estuvo envuelta en varios quilombos, la hatearon mucho y se retiró del medio”.

La palabra de Claudia Ciardone La exnovia en cuestión fue identificada por la comunicadora como Claudia Ciardone, quien confirmó la versión en el mismo programa: “Sí, es así. Sí”, reconoció sobre los mensajes recibidos del hombre de negocios mientras él estaba en pareja con la conductora de "Masterchef". La vedette explicó que los contactos datan de aproximadamente un mes atrás y precisó: “Yo lo único que le pedí a él es que no me metiera en problemas, porque yo estoy muy bien en pareja, y que esto salga es como que a mí no me suma ni nada”. La mediática también narró cómo fue su vínculo con Migueles en el pasado: “Yo habré estado con él, no sé, más o menos como mucho tres meses. Y en ese momento, cuando yo decido alejarme de él, es porque en el gimnasio venía y me increpaba una chica… O sea, en el gimnasio eran tres y yo me quería morir”.

Embed Ciardone detalló las actitudes de Migueles que le resultaron problemáticas, mencionando que él insistía en “mostrarla” y exigía exclusividad mientras no la respetaba. Ante la presión de otras mujeres en el gimnasio, decidió poner fin a la relación: “Bueno, no, esto no está funcionando. Desde ese momento nunca más hablé con él”, relató. Además, reconoció que el empresario volvió a contactarla hace unos días, pidiendo disculpas a través de un conocido en común, y que ella aceptó la disculpa, pero mantuvo distancia: “Él estaba en pareja, estaba con una persona muy mediática. Le di como un consejo de tía, inclusive, que no haga estas cosas”.