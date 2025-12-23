La tremenda reacción de Mauro Icardi al conocer la brujería que hacía el exabogado de Wanda Nara

Mauro Icardi fue protagonista de una impactante reacción al enterarse el tipo de brujería que hacía Nicolás Payarola, el exabogado de Wanda Nara , quién se encuentra detenido actualmente. Según informaron en SQP, el programa que conduce Yanina Latorre en la señal de América TV, la policía le peritó el teléfono y descubrió que tenía una bruja para matar gallinas.

“La cantidad de gente comprometida... Son 172 capturas muy complicadas. Tiene tres enemigos acérrimos. Él estaba obsesionado con tres personas, hay una que es famosa y los otros dos se hicieron conocidos en todo este tipo de causas”, se le escuchó decir a a la conductora del ciclo de espectáculos.

El dato hizo explotar a Mauro Icardi, que se reportó en las redes sociales con una foto hecha con IA y un mensaje contundente hacia el letrado, que actualmente se encuentra detenido por estafas. “Cuando tocaste mi nombre empezaste a cargar con tu propia sombra, Payarola. Que tengas unas felices fiestas encerrado. Ni las gallinas te van a salvar”, disparó el futbolista, que este lunes aterrizó en la Argentina para reunirse con sus hijas para pasar la Navidad junto a ellas.

image

El abogado fue detenido el 27 de noviembre durante un allanamiento que se hizo en su casa del Golf Club de Nordelta, en el partido bonaerense de Tigre. El fiscal Cosme Irribarren solicitó su arresto luego de una extensa investigación que unifica las denuncias de seis víctimas distintas y está caratulada como “estafa, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos de origen delictivo”.

La causa por la que fue detenido Payarola también incluye el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correcional, que el 6 de octubre pasado había confirmado el procesamiento del abogado. Ese procesamiento era exclusivamente por la denuncia realizada por Juan Marcelo “Tito” Montiel, quien acusó a Payarola de haberle robado US$700.000 a su hijo, Gonzalo Montiel, quien le habría confiado ese dinero para avanzar en un proyecto inmobiliario que nunca se concretó. El expediente judicial describe una serie de operaciones que incluyeron extracciones de dólares desde cuentas del defensor de River, certificaciones falsas y movimientos bancarios sin respaldo. En todos los casos, el dinero habría sido desviado a destinos ajenos al proyecto anunciado.

Cómo fue la llegada de Mauro Icardi y la China Suárez al país

Mauro Icardi y la China Suárez aterrizaron juntos en el país en medio de una creciente tensión familiar de cara a las fiestas de fin de año. La pareja decidió regresar a Argentina justo cuando el futbolista quedó autorizado por la Justicia a reencontrarse con sus hijas para pasar la Navidad.

image

La llegada de la pareja a Buenos Aires no pasó desapercibida para las cámaras ni para los periodistas de espectáculos, aunque ambos optaron por el silencio absoluto ante la insistencia de la prensa. Fue cerca de las 12.30 del mediodía cuando el avión que traía a Icardi y la China, junto a los hijos de la actriz y su círculo más cercano, tocó tierra en Aeroparque. Apenas se abrieron las puertas de la terminal, la pareja fue interceptada por un grupo de noteros.

Sin embargo, el futbolista decidió mantener la distancia y optó por no dar declaraciones a ninguno de los medios presentes, concentrándose únicamente en transportar las valijas hacia la camioneta que los esperaba fuera de la terminal. La actitud fue igual de reservada por parte de la China, quien tuvo que esquivar preguntas sobre el rumbo de su relación, su presente profesional y, sobre todo, su última serie de ficción.

Todo bajo la expectativa generada por el fallo judicial que habilitó a Icardi a pasar la Navidad con sus hijas en territorio argentino. La medida, dictada por el juez Carlos Hagopian, fue emitida con una serie de cláusulas estrictas para asegurar que el régimen de visitas por las fiestas transcurra sin conflictos ni contratiempos legales. El fallo especifica que el futbolista tendrá bajo su custodia a las menores desde el 22 de diciembre a las 11 hasta el 27 del mismo mes a la misma hora.