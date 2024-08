Infiel: las fotos que dejan mal parado al novio de la China Suárez

El periodista reconoció que confía en el testimonio de la joven, que además, le pasó dos fotos que sustentan sus palabras. “Para mí no hay dudas del acto sexual y ahora vas a ver las fotos que me ha acercado Julieta para que le crean. Una imagen la sacó cuando estaba durmiendo con él y la otra es una postal que comprueba el vínculo porque se los ve a los dos”, confirmó.

lauty-gram-1.jpg Una de las fotos que confirmaría que Lauty Gram le fue infiel a la China Suárez.

Qué se sabe de la infidelidad de Lauty Gram, el novio de la China Suárez

Además, el conductor lanzó sobre la relación con la China: “Yo no creo en la relación de Lauty con China Suárez, pero si ese vínculo sigue existiendo, tengo que decir que Lauty le fue infiel a Eugenia con una mujer tucumana y además hay una denuncia pública por estafa tanto emocional como económica”.

“La mujer se llama Julieta Di Carlo, es artista, productora y cantante. Me contó cosas tremendas de Lauty, me confirma que tuvieron intimidad y que él no se portó nada bien con ella. Lauty le pidió a Julieta que no hable públicamente de esto, pero ella se sintió usada. Todo arrancó con un histeriqueo, que se concretó con el acto íntimo y él no volvió a hablarle”, explicó.

lauty-gram-2.jpg Lauty Gram, con otra mujer.

Cuál es el proyecto que podría unir a la China Suárez y Wanda Nara

Parece que la larga y mediática disputa entre Wanda Nara y la China Suárez podría estar llegando a un inesperado final, y la reconciliación podría darse en un ámbito tan inesperado como una cocina televisiva. Según recientes informes, Wanda Nara, quien será la conductora de la próxima temporada de Bake Off, la popular competencia de pastelería para aficionados, habría propuesto nada menos que a la China Suárez como una de las participantes del programa.

La noticia fue dada a conocer por Pochis, la dueña del perfil de Instagram Gossipeame, quien reveló en sus historias: "Wanda habría propuesto en la lista de famosos a la China para Bake Off". Esta información también fue respaldada por la periodista Marcia Frisciotti, quien sugirió que la empresaria y exesposa de Mauro Icardi estaría buscando dar vuelta la página tras el escandaloso Wandagate que las enfrentó en el pasado.

El Wandagate, que involucró a la China Suárez en un triángulo amoroso con Wanda Nara y Mauro Icardi, dejó a ambas mujeres en posiciones enfrentadas durante meses. La posibilidad de verlas trabajando juntas en un proyecto televisivo parecía, hasta ahora, algo impensable. Sin embargo, la reciente iniciativa de Wanda podría significar un cambio radical en la relación entre ambas figuras mediáticas.