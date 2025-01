Ingrid Grudke reveló cómo se enteró que su pareja le era infiel con su sobrina

La modelo viene siendo noticia tras saberse la durísima traición que recibió de parte de su ex pareja y su sobrina.

Ingrid Grudke y su ex pareja

La modelo y fisicoculturista mantenía una relación sólida con Martín Colantonio, un empresario con quien compartía no solo su vida personal, sino también negocios. La pareja vivía entre Posadas, Buenos Aires y Mar del Plata, y juntos habían construido un camino que, desde afuera, parecía idílico. Sin embargo, todo cambió hace tres meses cuando Ingrid descubrió la cruda realidad: Martín mantenía una relación paralela con Andrea Miranda, la esposa de su sobrino Santiago y empleada clave en los negocios familiares.

Ingrid relató que, tras enfrentar a Colantonio con las pruebas, él lo negó todo. Sin embargo, las pruebas eran irrefutables. “Vi imágenes que no me voy a sacar nunca de la cabeza, de ellos abrazándose y besándose en el ascensor de mi edificio, mientras yo estaba en otra habitación”, dijo la modelo con la voz entrecortada. Estas revelaciones no solo rompieron su relación con Martín, sino que también destrozaron los lazos familiares. “Fue una explosión familiar”, aseguró, haciendo referencia al impacto que esta traición tuvo en todos los involucrados.

La dura traición que sufrió Ingrid Grudke

Andrea Miranda, además de ser la sobrina política de Ingrid, era su mano derecha en los negocios familiares. Manejó locales comerciales, pagos y estrategias publicitarias, convirtiéndose en una figura clave en el crecimiento empresarial de Colantonio. Este vínculo estrecho hacía que la traición fuera aún más dolorosa. “Ella era casi una socia. Esto no fue un desliz, sino algo que ocurrió por mucho tiempo. Me siento estafada emocionalmente”, agregó Ingrid.

Desde el descubrimiento, Ingrid Grudke ha buscado refugio en su trabajo y en el apoyo de sus amigos y familiares más cercanos. “Me llevará un tiempo, pero todo pasa. Solo busco las fuerzas para seguir con lo que me toca vivir”, escribió en sus redes sociales, agradeciendo a sus seguidores por los mensajes de cariño. También comentó que está en proceso de dividir los negocios que compartía con Colantonio. “Todo se acomodará. En eso están los abogados. Fluirá como tenga que fluir”, expresó con firmeza.