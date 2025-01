Interna en Los Palmeras: el hijo de "Cacho" Deicas filtró polémicos chats de la banda

Pero horas después del debut de la nueva formación, todo tomó un cariz diferente. Marcos Camino, acordeonista y líder histórico del grupo, aseguró que la familia de Cacho les impide comunicarse con sus compañeros. “Desgraciadamente no permiten que use el teléfono. No tiene comunicación con nosotros. No podemos hablar con él porque sus hijos no se lo permiten”, dijo el músico en Secretos Verdaderos (América).