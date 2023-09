Internaron y operaron a Guillermo Francella: cómo está de salud

La intervención quirúrgica consistió en la extracción de una hernia y se realizó de manera ambulatoria. Según Lussich, el actor regresó a su hogar el mismo día de la cirugía. El periodista enfatizó que la operación fue un éxito absoluto y que no revistió gravedad, buscando tranquilizar a los seguidores del artista.

Guillermo Francella, se recupera satisfactoriamente en compañía de su esposa, Marinés Breña. “La cirugía fue un éxito absoluto y no revistió gravedad, por eso estamos tranquilos y queremos transmitirlo”, aseguró el conductor de Socios del Espectáculo, llevando tranquilidad a la infinidad de fanáticos del actor.

La noticia de esta cirugía programada surge antes del estreno de la segunda temporada de "El Encargado", lo que genera expectativas entre los seguidores del actor y la serie. Francella continúa siendo una figura querida y respetada en la industria del entretenimiento argentino.

Hace poco inclusive en una entrevista, el humorista reveló lo importante qué es para él, el gran amor que tiene el público hacia su persona: “A mí me emociona. Vienen chicos o pibes grandes y me dicen ‘yo crecí con vos’, o ‘nunca escuché a mi papá reírse tanto como cuando te veía a vos’, y eso es algo indescriptible. Hasta me han venido a dar un beso con los ojos vidriosos”.