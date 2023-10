Ismael Serrano trae la Canción de Nuestra Vida a Neuquén

Los nuevos versos del álbum celebran el presente, a pesar de las incertidumbres, y hablan del reto que supone crecer, invitándonos a amigarnos con el paso del tiempo. “Creo que es parte de mi empeño en afrontar el paso del tiempo. Siempre me he llevado mal con el paso del tiempo: en mi primer disco escribí una canción, ‘Vértigo’, porque me da la sensación de que todo pasa muy rápido, hay como una fugacidad. El cantautor muchas veces escribe canciones para retener un poco esa fugacidad, y cuando creces te das cuenta de que el paso del tiempo conlleva renunciar a cosas y a perderlas, pero al mismo tiempo te regala la oportunidad de vivir cosas extraordinarias”, sostuvo Serrano sobre su trabajo. Y acotó sobre su flamante trabajo que fue lanzado en septiembre pasado: “En definitiva, lo que viene a decir tanto la canción que titula el disco como todo el disco es que a la canción de nuestra vida le quedan muchas estrofas aún para añadir. Digamos que la canción de nuestra vida está en permanente construcción y que no se trata solo de mirar para atrás para recordar quiénes hemos sido, sino sobre todo de mirar para adelante, de reivindicarse en el lugar, uno mismo, de quererse, para armarse y poder enfrentar el futuro”.

Además de las canciones, Serrano siempre tiene presente la palabra e historias que le dan un clima más ameno y de intimidad a sus shows, en donde el público pasa a ser parte. “A mí me gusta no solamente interpretar mis canciones, sino que me gusta contar historias y establecer un cierto diálogo con el público. En mis conciertos pretendo que no sean una experiencia convencional. Las redes sociales han generado un déficit de atención que te impide darle continuidad a ciertos relatos; cuando tú ves las visualizaciones en internet de YouTube y demás te das cuenta de que son visualizaciones la mayor parte del 80% nunca llegan a término y tenemos un déficit de atención que no nos permite concentrarnos en historias que son demasiado largas. Nos estamos rebelando un poco ante esa cultura de la desatención, quiero pensar que hay un sector de la sociedad que reclama otra cosa, la calma necesaria para atender a lo que se está diciendo”, sostuvo.

Los últimos tickets para el espectáculo aún se pueden adquirir en Flipper (Av. Argentina 179), Nikel (San Martín 526, Cipolletti) y por el portal Plateanet.com.

Sobre cómo viene siendo la devolución del público en los diferentes escenarios, el cantante aseguró que es muy “emocionante”. “Está siendo emocionante porque la gente responde a ese ejercicio de honestidad del que hablaba; sobre todo, a la necesidad de conectarse con canciones que hablen de lo real y que nos hagan entender que nuestra vida cotidiana está llena de poesía y de cosas que merecen ser cantadas. Que existe un nosotros, que muchas veces nos miramos mucho el ombligo y hacemos la enésima canción de amor desde el mismo lugar, y a veces merece también la pena cantarle al nosotros y darle otra mirada al amor”.