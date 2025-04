Jésica Cirio explotó y contó todo sobre la muerte de su hermana

“Con relación al fallecimiento de mi hermana y viendo que en algunos medios están diciendo cosas que no son ciertas, me veo en la necesidad de hacer algunas aclaraciones”, comenzó el texto Jésica, quien se encargó de aclarar el panorama.

En primer lugar, señaló que la muerte se dio hace dos meses y no en los últimos días como se suponía a partir de la publicación de su papá Horacio. “Mi hermana Verónica falleció hace dos meses. Éramos hermanas por parte de mi mamá y siempre tuvimos un buen vínculo”, aclaró.

image.png

Y profundizó sobre las causas: “Ella estaba enferma hacía más de diez años por sufrir una enfermedad neurológica. A causa de ello, la internaron durante diez días y falleció por un paro cardíaco de manera natural”.

“Por respeto hacia ella y a la familia, decidimos no hablar ni contar nada en su momento. Mi hermana no es conocida en los medios y además yo no estaba ni estoy pasando por un buen momento”, sentenció Cirio, quien está salpicada por el con conflicto judicial que atraviesa su exmarido Elías Piccirillo -con quien se casó hace un año- que está preso.

Para coronar su historia de Instagram, la exconductora de La Peña de Morfi suplicó que sus seguidores empaticen con ella, ya que atraviesa un momento complicado en el plano emocional: “Espero sepan comprender”.

image.png

Los amigos y la familia ayudan a Jésica Cirio en el complicado momento

Su declaración no solo refleja una elección personal, sino también una señal de fortaleza. A veces uno necesita hacer silencio para poder sanar, parecen gritar sus palabras, en un momento donde muchas figuras públicas eligen priorizar su salud mental por sobre la fama. Cirio se refugia en su familia y sus amigos para sentirse mejor.

La confesión de la conductora invita a una reflexión más amplia, sin dudas. Hoy, Jésica Cirio elige construir su camino desde otro lugar, más íntimo, más sereno y más real, recordando que, detrás de cada personaje público, hay una persona que también siente, sufre y necesita sanar.