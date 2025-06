Jimena Barón compartió la tierna canción que Matías Palleiro inventó para su bebé

Ese pequeño paréntesis en la rutina sirvió también como punto de partida para que la cantante volviera a compartir en Instagram cómo está atravesando el posparto, una etapa que no suele tener lugar en las agendas de redes sociales, dominadas por filtros, cuerpos recuperados y supuesta “normalidad”. Lejos de eso, Jimena se mostró al natural, ojerosa, despeinada y con el pequeño Arturo en brazos.

Baron 2.jpg Matías Palleiro y Jimena Barón

La canción de Matías Palleiro a su bebé

“No sé bien qué haré yo, que tengo bebitos o que no puedo ni apoyar en camas/cunas/huevitos/cochecitos y todos quieren estar colgando de mis tetas”, escribió en una de sus historias, generando identificación inmediata con muchas madres que atraviesan esa etapa de contacto constante. Y agregó: “No agarran chupete (hacen arcadas muy exageradas), porque en realidad el chupete soy yo”, en una confesión tan cruda como graciosa que resumió el nivel de demanda que experimenta.

A pesar del cansancio evidente, Barón dejó en claro que no lo vive con fastidio. Por el contrario, reconoció que no le molesta que su bebé esté todo el tiempo encima suyo: “Debe ser que tanto no me jode tenerlo pegado. Es tan precioso y chiquito”.

La cantante también reflexionó sobre el cambio drástico en su dinámica diaria. En una publicación escribió: “Posparto inmediato: Todos: ‘¿Por qué será que no contesta las llamadas ni los mensajes?’. Soy un poco esta, pero voy a intentar aparecer más”. Con ese mensaje, mostró que está atravesando un momento de inmersión total en la crianza y que intenta, como puede, retomar el contacto con su comunidad virtual.