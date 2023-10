Jimena Barón explotó de alegría: cuál es el trascendental paso económico que pudo dar

Con un carrusel de fotos en las que se ve a Momo -fruto de su relación con Daniel Osvaldo- Jimena escribió: “Me preguntan a veces qué me falta y la verdad es que no me falta nada, pero les he compartido cuál era mi sueño. Trabajo desde los 9 años, la mayoría ya lo sabe, pero me tocó una vida con algunos obstáculos y costó un poco más”.