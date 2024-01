Jimena Barón hizo una formidable broma con su hijo Momo en sus vacaciones

Así las cosas, fiel a su estilo divertido, Barón compartió una historia en su cuenta de Instagram que despertó las risas de sus seguidores. Mientras a la cantante se la veía descansando en la cama, grabó el momento en el que su hijo recién llegaba al alojamiento. “Siendo las 20,30 acaba de llegar”, comenzó diciendo la cantante y entre risas agregó: “¿Cómo era que te llamabas vos? porque ya no te reconozco”.

Los divertidos posteos de Jimena Barón en Instagram junto a su hijo Momo

Jimena Barón se dedicó a acompañar a su hijo, Momo, a la noche caminando por las calles de arena hasta el lugar a donde se iba a encontrar con unos amigos para jugar al TEG. Al día siguiente, la actividad continuó en una cancha de paddle donde Momo comenzó a jugar un torneo. Desde las tribunas, tanto la actriz como su novio estuvieron asistiendo a los partidos. “Por venir a verlo hoy ni almorcé”, admitió. “El pibe juega dos partidos y aquí está su hinchada”, detalló.

Luego, relató parte del encuentro deportivo. Con su novio detrás del alambrado de la cancha, la cantante grabó la escena mientras dijo: “Acá, el coach. Madre que tira un ‘vamos chicos’ para no ser invasiva”. Después, se autograbó mirando hacia un lado y hacia otro reflejando cómo se movía la pelota de paddle. “Ser acompañante de deportista es mi karma, ya entendí”, escribió en tono de broma en alusión a sus exs parejas, el ex futbolista Daniel Osvaldo y el ex tenista Juan Martín Del Potro. Después, continuó mirando hacia uno y otro lado junto a su pareja. “Seguimos acá, cualquier cosa les aviso”, agregó. “Ni idea las indicaciones, yo solo digo ‘bien’ cada tanto”, expresó mientras mostraba a Momo jugar con mucho entusiasmo.

Sin embargo, el nene fue ganando partido tras partido y esa situación hizo que Jimena continuara como espectadora. “Bueno, juega un tercer partido, nos quedamos a vivir”. Más adelante, Jimena registró el instante en el que su hijo se cayó adentro de la cancha. En cámara rápida, mostró el accidente varias veces y escribió: “Lloro”. En forma graciosa, agregó: “le hago bowling mientras juega, total no tiene Instagram”.