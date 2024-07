Jimena Barón reveló cuál es el miedo que tiene de su nuevo novio

Jimena Barón y Matías Palleiro parecen estar disfrutando de su convivencia, pero no todo es color de rosa en su relación. Recientemente, la cantante compartió en sus redes sociales una preocupación que la tiene inquieta, sugiriendo que ciertos eventos podrían ser señales de que no se casarán.

La acusación de Jimena Barón a Matías Palleiro

En el video, Jimena hace un plano de la mano de Matías, mostrando un anillo negro que él mismo compró. “Ese es el anillo que te compraste, que no es de compromiso ni me incluye”, le recrimina, señalando que no está haciendo nada para cambiar una situación que considera importante. “Los collares de aniversario que compraste están rotos en la mesita de luz y no estás gastando ni un centímetro de tu vida para cambiar eso”, añadió con evidente frustración. La cantante remarcó que ambos objetos están rotos, lo cual considera una señal negativa para su relación.