Jimena La Torre contó cómo afectará signo por signo el eclipse solar

Luego, advirtió: "Lo peor que puede suceder es que rompas una relación por sentir que el otro no te valora. Pero, si primero vos te valoras, no corrés riesgos, ¡así que atentos!".

"Eclipse total de luna nueva. Lado A (los que estamos bien, sabemos generar procesos productivos con este eclipse) genera cambios de autovaloración teniendo más presencia de lo que soy. Por eso, tenés que jugártela por ser vos mismo", comunicó después.

