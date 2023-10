Jonatan Viale reveló que integrante de su familia irá a la guerra en Israel

El periodista y conductor confesó que si bien sus tías no están de acuerdo, sus primos están dispuestos a ir a la guerra y a defender a los ciudadanos y habitantes de Israel.

"Mis primos ya están enlistados, mi tía, un poco en broma y un poco en serio, le dijo que le iba a romper las piernas para que no puedan ir, y le dijo que elijan cuál querían", comenzó contando, explicando que si bien su tía bromeaba, sus primos eran grandes tanto de edad como físicamente, y que estaban muy dispuestos a luchar.

"Obviamente ellos le dijeron que iban a ir igual y la sacaron escarpiendo", cerró el periodista, contando la historia de su familia ante esta difícil situación que atraviesa el mundo.

Jonatan Viale publicó los últimos audios enviados por Mauro Viale

La muerte del periodista y conductor Mauro Viale se produjo de manera repentina e inesperada. El ex relator de las viejas transmisiones del fútbol argentino fue una de las tantas víctimas que se llevó el COVID 19 en aquellos momentos en el que el virus estaba comenzando a pisar fuerte en el país.

JOZ26CEHNZDA5NOD64W7WO5MDM.jpg

Era el 11 de abril de 2021 cuando la triste noticia invadió los medios. Pocas horas antes había estado al mando de su noticiero en A24, había expresado que estaba cansado y luego el cuadro empeoró rápidamente hasta que quedó internado.

En el marco de esa internación, le envió una serie de audios a su hijo en donde comentaba que todo marchaba bien y que estaba siendo bien atendido.

Meses después del lamentable y doloroso suceso, Jonatan Viale dio a conocer a Infobae esos mensajes que le envió su papá en donde le pedía a sus familiares que se quedaran tranquilos.

“Me siento muy bien, contenido acá, me tratan muy bien gracias a todos. Un beso muy especial a Romi, que me manda regalos, me dibuja. Te quiere mucho el abu Ro, muchas gracias”, dice la primera nota de voz que le hizo llegar Viale a su hijo.

Y luego aclaró: “Acá recibí todo mis amores, tengo todo distribuido, lo mejor el regalo de Ro, divino. Lo tomo como de Ro y Ra. Divino está parado frente a la cama, me mira. Es un gran muñeco que me da mucha vida, aliento y amor. Gracias por todo voy a estar bien eh”.