Jorge Lanata contó porqué no le gustó nada el regreso de Intratables a la televisión

El conductor no se anduvo con vueltas y definió de la peor manera posible al programa de América TV.

En su clásica columna de Luces y Sombras del espectáculo, Marina Calabró analizó junto a Jorge Lanata el regreso del programa de América TV. “Calabró, empezó ‘Intratables’ ex suceso. ¿Cuánto marcó? Un punto y pico, la verdad no es mucho suceso”, opinó el conductor.

“Promedió 1.6 puntos, quedó detrás de ‘GPS’ de Rolando Graña, que además sale en duplex, ósea que ex suceso. Por lo menos hasta ahora, usted sabe Lanata que la televisión es dinámica”, respondió

“Yo pensé ayer qué es Intratables y me di cuenta que es un programa con panel y un conductor”, explicó Jorge Lanata antes de agregar: “ósea esto es todo lo que es, algo que pasa en todos lados”.

Jorge Lanata 2.jpg

“Magaldi fue una suerte caricatura de Del Moro, como si quisiera hacer lo que hacía Santiago, que era su impronta, eso no se puede imitar. Y también digo, en favor de Magaldi, que lo deben haber vuelto loco por cucaracha. No me gustó el trabajo de ayer pero lo rescato porque es un excelente profesional pero es el peor trabajo que le vi en televisión“, opinó Marina Calabró.

“Me pareció que se lució Ceferino Reato que tuvo intervenciones brillantes como tirarle por la cabeza a Massa a los ñoquis de La Cámpora y creo que esa pregunta le evitó a ‘Intratables’ nacer muerto porque todo lo demás que pasó con Massa fue excesivamente complaciente“, cerró la periodista.